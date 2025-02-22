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Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим
Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим
Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся в боях военнослужащим, отметив, что сегодня... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T11:20
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся в боях военнослужащим, отметив, что сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом.Во время награждения бойцов спецоперации Белоусов сказал, что от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба России. Также он признался, что знает о подвигах, которые совершили награжденные, и сказал, что эти героические поступки являются примером для всех россиян, и заслуживают глубочайшего уважения."В ходе встречи также рассматривались вопросы совершенствования системы материального вознаграждения военнослужащих за уничтожение критически важных объектов и целей противника", - уточнили в пресс-службе МО РФ.Также Белоусов поздравил военных с наступающим профессиональным праздником Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей, а после чего лично пообщался с бойцами.Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделения группы "Центр" за освобождение очередного населенного пункта в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории ветеранам СВО из Крыма – куда поехать и как получить путевкуБелоусов подписал новый приказ о компенсациях для военныхПутин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО
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министерство обороны рф, андрей белоусов, награды, новости, россия
Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим

Глава Минобороны России вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим

11:20 22.02.2025 (обновлено: 11:49 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМедали "Золотая Звезда" для награждения Героев Российской Федерации
Медали Золотая Звезда для награждения Героев Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил медали "Золотая звезда" и именное огнестрельное оружие отличившимся в боях военнослужащим, отметив, что сегодня наступает решающий момент в противостоянии с коллективным Западом.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга", — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
Во время награждения бойцов спецоперации Белоусов сказал, что от действий каждого человека, каждого солдата и офицера сейчас зависит судьба России. Также он признался, что знает о подвигах, которые совершили награжденные, и сказал, что эти героические поступки являются примером для всех россиян, и заслуживают глубочайшего уважения.
"В ходе встречи также рассматривались вопросы совершенствования системы материального вознаграждения военнослужащих за уничтожение критически важных объектов и целей противника", - уточнили в пресс-службе МО РФ.
Также Белоусов поздравил военных с наступающим профессиональным праздником Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, бодрости духа, надежных товарищей, а после чего лично пообщался с бойцами.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав подразделения группы "Центр" за освобождение очередного населенного пункта в Донбассе.
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Министерство обороны РФАндрей БелоусовНаградыНовостиРоссия
 
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