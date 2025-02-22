https://crimea.ria.ru/20250222/armiya-rossii-idet-dalshe-vsu-poteryali-bolshe-tysyachi-boevikov-za-sutki-1144389235.html

Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки

Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки

Армия России движется, громя противника по всей линии фронта. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили 1080 военнослужащих. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T13:20

2025-02-22T13:20

2025-02-22T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Армия России движется, громя противника по всей линии фронта. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили 1080 военнослужащих. Об этом в субботу сообщили в пресс -службе Минобороны.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север"нанесли поражение формированиям врага возле Избицкого и Волчанска. ВСУ недосчитались около 40 боевиков, а также бронетранспортера, артиллерийского орудия и станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Запад" освободили Новолюбовку Луганской Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в окрестностях семи населенных пунктов: Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки и Ямполь. Кроме того, противник разбит у Серебрянского лесничества."Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ и формирования "Иностранного легиона" поражены российскими силами возле Северска, Резниковки, Славянска, Васюковки, Краматорска, Новомарково, Белокузьминовки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Улаклы.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 220 боевиков, боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777. Сожжены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Щербиновки, Димитровки, Красноармейска, Удачного, Успеновки, Новоандреевки и Андреевки.В боях на этом направлении противник понес огромные потери – свыше 375 боевиков. Кроме того, уничтожены четыре боевых бронемашины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник поражен у Константинополя, Богатыря, Бурлацкого, а также возле Темировки и Гуляйполя."Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили противника в окрестностяхМалой Токмачки, Щербаков и Лобкового, а также возле Садового и Днепровского. В боях уничтожено за сутки до 85 боевиков, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад боеприпасов.Накануне в Минобороны России рапортовали, что в течение недели, с 15 по 21 февраля, российские военные освободили семь населенных пунктов и значительно продвинулись вглубь обороны противника. Потери ВСУ за это время составили до 9235 человек. Уничтожено 24 склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиковПутин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиСколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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