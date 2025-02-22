Рейтинг@Mail.ru
Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250222/armiya-rossii-idet-dalshe-vsu-poteryali-bolshe-tysyachi-boevikov-za-sutki-1144389235.html
Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки
Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки
Армия России движется, громя противника по всей линии фронта. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили 1080 военнослужащих. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T13:20
2025-02-22T14:53
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144092924_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_c45db585ba7c93b8bc3c28713d6046b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Армия России движется, громя противника по всей линии фронта. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили 1080 военнослужащих. Об этом в субботу сообщили в пресс -службе Минобороны.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север"нанесли поражение формированиям врага возле Избицкого и Волчанска. ВСУ недосчитались около 40 боевиков, а также бронетранспортера, артиллерийского орудия и станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Запад" освободили Новолюбовку Луганской Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в окрестностях семи населенных пунктов: Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки и Ямполь. Кроме того, противник разбит у Серебрянского лесничества."Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ и формирования "Иностранного легиона" поражены российскими силами возле Северска, Резниковки, Славянска, Васюковки, Краматорска, Новомарково, Белокузьминовки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Улаклы.На этом участке фронта ВСУ потеряли до 220 боевиков, боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777. Сожжены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Щербиновки, Димитровки, Красноармейска, Удачного, Успеновки, Новоандреевки и Андреевки.В боях на этом направлении противник понес огромные потери – свыше 375 боевиков. Кроме того, уничтожены четыре боевых бронемашины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник поражен у Константинополя, Богатыря, Бурлацкого, а также возле Темировки и Гуляйполя."Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Днепр" поразили противника в окрестностяхМалой Токмачки, Щербаков и Лобкового, а также возле Садового и Днепровского. В боях уничтожено за сутки до 85 боевиков, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад боеприпасов.Накануне в Минобороны России рапортовали, что в течение недели, с 15 по 21 февраля, российские военные освободили семь населенных пунктов и значительно продвинулись вглубь обороны противника. Потери ВСУ за это время составили до 9235 человек. Уничтожено 24 склада боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиковПутин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской областиСколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144092924_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d78230acb829a19a75573425bf2ca517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки

ВСУ потеряли 1080 боевиков в боях в зоне спецоперации – Минобороны

13:20 22.02.2025 (обновлено: 14:53 22.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр"
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Армия России движется, громя противника по всей линии фронта. За минувшие сутки безвозвратные потери ВСУ составили 1080 военнослужащих. Об этом в субботу сообщили в пресс -службе Минобороны.
На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север"нанесли поражение формированиям врага возле Избицкого и Волчанска. ВСУ недосчитались около 40 боевиков, а также бронетранспортера, артиллерийского орудия и станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Новолюбовку Луганской Народной Республики, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в окрестностях семи населенных пунктов: Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки и Ямполь. Кроме того, противник разбит у Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ и формирования "Иностранного легиона" поражены российскими силами возле Северска, Резниковки, Славянска, Васюковки, Краматорска, Новомарково, Белокузьминовки, Часова Яра, Ступочек, Константиновки и Улаклы.
На этом участке фронта ВСУ потеряли до 220 боевиков, боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777. Сожжены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Щербиновки, Димитровки, Красноармейска, Удачного, Успеновки, Новоандреевки и Андреевки.
В боях на этом направлении противник понес огромные потери – свыше 375 боевиков. Кроме того, уничтожены четыре боевых бронемашины, пять автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник поражен у Константинополя, Богатыря, Бурлацкого, а также возле Темировки и Гуляйполя.
"Потери противника составили до 160 военнослужащих, два танка, в том числе танк "Leopard" производства ФРГ, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии", - уточнили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Днепр" поразили противника в окрестностяхМалой Токмачки, Щербаков и Лобкового, а также возле Садового и Днепровского. В боях уничтожено за сутки до 85 боевиков, шесть автомобилей, артиллерийское орудие, три станции РЭБ и склад боеприпасов.
Накануне в Минобороны России рапортовали, что в течение недели, с 15 по 21 февраля, российские военные освободили семь населенных пунктов и значительно продвинулись вглубь обороны противника. Потери ВСУ за это время составили до 9235 человек. Уничтожено 24 склада боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Курской области отражены две контратаки ВСУ – уничтожено 250 боевиков
Путин поблагодарил морпехов 810-й бригады за успехи в Курской области
Сколько контрактников от 18 до 24 лет может набрать киевский режим
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Фотовыставка памяти погибшего военкора Журавлева открылась в Салехарде
13:56В Крыму женятся и рожают: статистика минюста
13:20Армия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки
12:44Силы ПВО уничтожили украинский МиГ-29
12:31Внутренний туризм в России продолжит рост - Чернышенко
12:13Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР
11:54Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся
11:20Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим
10:54В Крыму перекрыли часть дороги в районе Судака
10:22Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России
09:47Дорожники работают усиленно: ситуация на дорогах Крыма к этому часу
09:12В Алупке появится Парк авангардистов
08:45В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко - мэрия
08:2711 лет госперевороту на Украине: основные факты
08:01Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит
07:50Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
07:43В МИД рассказали подробности подготовки встречи Путина и Трампа
07:38Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
07:04Подорожает ли хлеб в Крыму
00:01Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
Лента новостейМолния