Рейтинг@Mail.ru
Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250222/20-gradusnye-morozy-pridut-na-yug-rossii-1144387018.html
Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России
Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России
Двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T10:22
2025-02-22T10:25
новости
роман вильфанд
гидрометцентр россии
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/10/1144228667_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_0bb4fca565d7d9f82677b98e7dbc7923.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что на юге страны будет холоднее, чем на севере.По словам Вильфанда, на юге европейской части России конца февраля будет на 7-8 градусов холоднее метеорологической нормы.Кроме того, погодную обстановку на Черноморском побережье Кубани 22-23 февраля усложнит вильный ветер, порывы которого будут достигать 30-34 метров в секунду.При этом, отметил собеседник, на севере европейской России температура воздуха значительно повысится. Так, в Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, начиная с понедельника, температура воздуха будет на 4-5 градусов выше, чем в Москве.Ранее ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что до понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода.В крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Из-за непогоды перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, информировали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымЛедяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастьяСнежная буря накроет Крым на три дняГололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/10/1144228667_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_144538c4efad9ace4b7d354081be3fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, роман вильфанд, гидрометцентр россии, кубань, краснодарский край
Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России

Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах на юге России

10:22 22.02.2025 (обновлено: 10:25 22.02.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПальмы в снегу
Пальмы в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что на юге страны будет холоднее, чем на севере.
По словам Вильфанда, на юге европейской части России конца февраля будет на 7-8 градусов холоднее метеорологической нормы.

"Там морозы будут сильнее, чем на севере. В Салехарде дневные и ночные температуры будут выше, чем в Краснодарском, Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа", - сказал он, уточнив, что в Ставрополье ожидаются морозы до минус 20 градусов, а в Краснодарском крае до минус 18.

Кроме того, погодную обстановку на Черноморском побережье Кубани 22-23 февраля усложнит вильный ветер, порывы которого будут достигать 30-34 метров в секунду.
При этом, отметил собеседник, на севере европейской России температура воздуха значительно повысится. Так, в Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, начиная с понедельника, температура воздуха будет на 4-5 градусов выше, чем в Москве.
Ранее ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что до понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода.
В крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Из-за непогоды перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, информировали местные власти.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым
Ледяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастья
Снежная буря накроет Крым на три дня
Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб
 
НовостиРоман ВильфандГидрометцентр РоссииКубаньКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР
11:54Требования к иностранным компаниям при возвращении в РФ изменятся
11:20Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие военнослужащим
10:54В Крыму перекрыли часть дороги в районе Судака
10:22Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России
09:47Дорожники работают усиленно: ситуация на дорогах Крыма к этому часу
09:12В Алупке появится Парк авангардистов
08:45В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко - мэрия
08:2711 лет госперевороту на Украине: основные факты
08:01Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит
07:50Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
07:43В МИД рассказали подробности подготовки встречи Путина и Трампа
07:38Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
07:04Подорожает ли хлеб в Крыму
00:01Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
22:56Заявления Трампа по Украине и поручения Путина по Крыму: главное за день
22:31Беспилотник сбит над Азовским морем
22:19В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
21:59Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Лента новостейМолния