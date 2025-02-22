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Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России

Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Холоднее Салехарда: 20-градусные морозы придут на юг России

Двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T10:22

2025-02-22T10:22

2025-02-22T10:25

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роман вильфанд

гидрометцентр россии

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Двадцатиградусные морозы ожидаются в южных регионах России на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что на юге страны будет холоднее, чем на севере.По словам Вильфанда, на юге европейской части России конца февраля будет на 7-8 градусов холоднее метеорологической нормы.Кроме того, погодную обстановку на Черноморском побережье Кубани 22-23 февраля усложнит вильный ветер, порывы которого будут достигать 30-34 метров в секунду.При этом, отметил собеседник, на севере европейской России температура воздуха значительно повысится. Так, в Мурманской области, в Карелии, в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Архангельской областях, в Коми, в Ямало-Ненецком автономном округе, начиная с понедельника, температура воздуха будет на 4-5 градусов выше, чем в Москве.Ранее ведущий специалист центра погод ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что до понедельника включительно в Крыму сохранится аномально холодная погода.В крымском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение с 21 по 23 февраля. По прогнозам ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, на дорогах гололедица. Из-за непогоды перекрыта дорога на гору Ай-Петри (Ялта-Бахчисарай). Ограничения действуют с 06:00 21 февраля до 06:00 24 февраля, информировали местные власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымЛедяной шторм обрушится на Кубань: когда ждать ненастьяСнежная буря накроет Крым на три дняГололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб

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новости, роман вильфанд, гидрометцентр россии, кубань, краснодарский край