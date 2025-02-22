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11 лет госперевороту на Украине: основные факты - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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Инфографика
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11 лет госперевороту на Украине: основные факты
11 лет госперевороту на Украине: основные факты - РИА Новости Крым, 22.02.2025
11 лет госперевороту на Украине: основные факты
Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T08:27
2025-02-22T08:27
госпереворот на украине
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Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем и начало специальной военной операции, и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Хронология событий на Украине – как развивался государственный переворот в стране в 2013-2014 годах – в инфографике РИА Новости Крым
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госпереворот на украине, майдан, евромайдан, украина, история, политика, общество, инфографика, в мире
11 лет госперевороту на Украине: основные факты

Как развивался госпереворот на Украине – инфографика

08:27 22.02.2025
 
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Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем и начало специальной военной операции, и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Хронология событий на Украине – как развивался государственный переворот в стране в 2013-2014 годах – в инфографике РИА Новости Крым
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