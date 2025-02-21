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За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд
За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд - РИА Новости Крым, 21.02.2025
За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд
Трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура РК и крымский следком. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T16:39
2025-02-21T16:39
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
гсу ск россии по крыму и севастополю
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура РК и крымский следком."Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о разбойном нападении и убийстве, совершенных в 2019 году. По версии следствия, обвиняемый перевозил через государственную границу российские рубли для обмена. Зная, что у жителя региона при себе значительная сумма денег для обмена, мужчина задумал совершить его убийство", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, обвиняемый вместе с братом и знакомым в районе села Низинное Сакского района Крыма назначили встречу и убедившись, что деньги мужчина привез с собой, выстрелили в него из пистолета. Они нашли в его автомобиле 160 тыс. долларов США, которые похитили. По данным крымского следкома, все трое - жители Мелитополя. Они обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и разбое в особо крупном размере, незаконной перевозке огнестрельного оружия. "Фигуранты с учетом предъявленных неопровержимых доказательств дали исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд", - заключили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, севастополь
За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд

За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд

16:39 21.02.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура РК и крымский следком.
"Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о разбойном нападении и убийстве, совершенных в 2019 году. По версии следствия, обвиняемый перевозил через государственную границу российские рубли для обмена. Зная, что у жителя региона при себе значительная сумма денег для обмена, мужчина задумал совершить его убийство", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, обвиняемый вместе с братом и знакомым в районе села Низинное Сакского района Крыма назначили встречу и убедившись, что деньги мужчина привез с собой, выстрелили в него из пистолета. Они нашли в его автомобиле 160 тыс. долларов США, которые похитили.
"Злоумышленникам удалось скрыться, однако их местонахождение было установлено C утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено для рассмотрения в Верховный Суд Республики Крым", - добавили в прокуратуре.
По данным крымского следкома, все трое - жители Мелитополя. Они обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и разбое в особо крупном размере, незаконной перевозке огнестрельного оружия.
"Фигуранты с учетом предъявленных неопровержимых доказательств дали исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд", - заключили в СК.
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