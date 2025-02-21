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За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд

За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд - РИА Новости Крым, 21.02.2025

За убийство севастопольца трое мужчин пойдут под суд

Трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура РК и крымский следком. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T16:39

2025-02-21T16:39

2025-02-21T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Трое мужчин застрелили севастопольца из-за денег. Дело направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура РК и крымский следком."Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о разбойном нападении и убийстве, совершенных в 2019 году. По версии следствия, обвиняемый перевозил через государственную границу российские рубли для обмена. Зная, что у жителя региона при себе значительная сумма денег для обмена, мужчина задумал совершить его убийство", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, обвиняемый вместе с братом и знакомым в районе села Низинное Сакского района Крыма назначили встречу и убедившись, что деньги мужчина привез с собой, выстрелили в него из пистолета. Они нашли в его автомобиле 160 тыс. долларов США, которые похитили. По данным крымского следкома, все трое - жители Мелитополя. Они обвиняются в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и разбое в особо крупном размере, незаконной перевозке огнестрельного оружия. "Фигуранты с учетом предъявленных неопровержимых доказательств дали исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд", - заключили в СК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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