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В Турции произошло землетрясение - что известно

В Турции произошло землетрясение - что известно - РИА Новости Крым, 21.02.2025

В Турции произошло землетрясение - что известно

В Турции утром в пятницу произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T10:40

2025-02-21T10:40

2025-02-21T10:40

турция

землетрясение

новости

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. В Турции утром в пятницу произошло землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.Сейсмическое событие зафиксировали ученые турецкой обсерватории Кандилли и Института исследования землетрясений. К этому времени о разрушениях или пострадавших не сообщается.Также небольшой толчок магнитудой 2,1 ученые фиксировали пятничным утром в восточной части Турции. Кроме того, землетрясения магнитудой от 3 до 4,9 баллов 21 февраля произошли в районе Алеутских островов, в Португалии, Ирано-Иракском приграничном районе, неподалеку от берегов Греции, а также в Японии.13 февраля землетрясений фиксировали в Краснодарском крае, толчки магнитудой 4 были зафиксированы недалеко от Сочи и Краснодара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение или ядерный взрыв: что вызвало подземный удар под ПолтавойЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном мореИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

турция

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, землетрясение, новости, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр