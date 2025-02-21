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В Китае выявили новый коронавирус - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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В Китае выявили новый коронавирус
В Китае выявили новый коронавирус - РИА Новости Крым, 21.02.2025
В Китае выявили новый коронавирус
В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T09:20
2025-02-21T09:21
китай
коронавирус
новости
вирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит преувеличивать. Об этом со ссылкой на издание South China Morning Post сообщает РИА Новости.Исследование проводилось учеными из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии под руководством вирусолога Ши Чжэнли. Эта врач известна как "batwoman" (женщина - летучая мышь) из-за ее многочисленных исследований в области коронавируса летучих мышей.По данным ученых, они впервые выявили новую разновидность вируса HKU5 у японского нетопыря в Гонконге. Обнаруженный вирус относится к мербековирусам, как, например, вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Вирусологи полагают, что выявленный вирус для заражения клеток способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом.Отмечается, что мербековирусы летучих мышей "представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев". Вместе с тем исследователи полагают, что необходим более тщательный мониторинг вируса - его эффективность "значительно ниже", чем у вируса Covid-19, и "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неделю без уроков: в Крыму почти 500 школьников отправили на карантинГрипп, ОРВИ и ковид – когда сезонные инфекции пойдут на спадВ России зафиксирован резкий рост случаев метапневмонии
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РИА Новости Крым
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китай, коронавирус, новости, вирусы
В Китае выявили новый коронавирус

Новый коронавирус обнаружен в Китае у летучих мышей - СМИ

09:20 21.02.2025 (обновлено: 09:21 21.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Китае группа ученых обнаружила у летучих мышей новый коронавирус, который способен передаваться от животных к человеку, однако этот риск не стоит преувеличивать. Об этом со ссылкой на издание South China Morning Post сообщает РИА Новости.
Исследование проводилось учеными из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии под руководством вирусолога Ши Чжэнли. Эта врач известна как "batwoman" (женщина - летучая мышь) из-за ее многочисленных исследований в области коронавируса летучих мышей.
По данным ученых, они впервые выявили новую разновидность вируса HKU5 у японского нетопыря в Гонконге. Обнаруженный вирус относится к мербековирусам, как, например, вирус, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (MERS). Вирусологи полагают, что выявленный вирус для заражения клеток способен связываться с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом.

"Мы сообщаем об открытии и выделении отдельной линии (линии 2) HKU5-CoV, которая может использовать не только ACE2 летучей мыши, но также ACE2 человека и различные ортологи ACE2 млекопитающих", — написали ученые в статье в журнале Cell.

Отмечается, что мербековирусы летучих мышей "представляют высокий риск распространения на людей либо путем прямой передачи, либо с помощью промежуточных хозяев". Вместе с тем исследователи полагают, что необходим более тщательный мониторинг вируса - его эффективность "значительно ниже", чем у вируса Covid-19, и "риск появления HKU5-CoV-2 в человеческой популяции не следует преувеличивать".
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