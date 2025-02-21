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США готовятся к выходу из ООН - законопроект
США готовятся к выходу из ООН - законопроект - РИА Новости Крым, 21.02.2025
США готовятся к выходу из ООН - законопроект
Сенаторы США от республиканской партии внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на документ, опубликованный... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Сенаторы США от республиканской партии внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте одного из его авторов Майка Ли.В частности республиканцы предлагают прекратить финансирование ООН и ее агентств, запретить повторное вступление в организацию без одобрения сенаторов, отказаться от участия страны в миротворческих миссиях организации.По мнению Ли, которое сенатор выразил в комментарии телеканалу Fox, организация направляет деньги на "подрыв" интересов США и усиление противников Вашингтона, при этом, не смотря на выделяемые средства, не смогла предотвратить войны, нарушения прав человека и пандемию.Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Президент США Дональд Трамп ранее также подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - НебензяПутин назвал шесть принципов нового мироустройства
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оон, сша, новости, в мире, политика
США готовятся к выходу из ООН - законопроект
Полный выход США из ООН - республиканцы внесли в Конгресс проект
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Сенаторы США от республиканской партии внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте одного из его авторов Майка Ли.
"Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН", — сказано в документе
В частности республиканцы предлагают прекратить финансирование ООН и ее агентств, запретить повторное вступление в организацию без одобрения сенаторов, отказаться от участия страны в миротворческих миссиях организации.
По мнению Ли, которое сенатор выразил в комментарии телеканалу Fox, организация направляет деньги на "подрыв" интересов США и усиление противников Вашингтона, при этом, не смотря на выделяемые средства, не смогла предотвратить войны, нарушения прав человека и пандемию.
Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН
, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент США Дональд Трамп ранее также подписал указы о выходе страны из ВОЗ
. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.
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