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США готовятся к выходу из ООН - законопроект

США готовятся к выходу из ООН - законопроект - РИА Новости Крым, 21.02.2025

США готовятся к выходу из ООН - законопроект

Сенаторы США от республиканской партии внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на документ, опубликованный... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T10:56

2025-02-21T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Сенаторы США от республиканской партии внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на документ, опубликованный на сайте одного из его авторов Майка Ли.В частности республиканцы предлагают прекратить финансирование ООН и ее агентств, запретить повторное вступление в организацию без одобрения сенаторов, отказаться от участия страны в миротворческих миссиях организации.По мнению Ли, которое сенатор выразил в комментарии телеканалу Fox, организация направляет деньги на "подрыв" интересов США и усиление противников Вашингтона, при этом, не смотря на выделяемые средства, не смогла предотвратить войны, нарушения прав человека и пандемию.Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН, тогда как отказ от него Запада, и прежде всего Вашингтона, неминуемо приведет к хаосу, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.Президент США Дональд Трамп ранее также подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает работу организации недостаточно эффективной, излишне политизированной и требующей от США слишком большого финансирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антироссийский "продукт": Захарова о докладе ООН по Крыму"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - НебензяПутин назвал шесть принципов нового мироустройства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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