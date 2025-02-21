https://crimea.ria.ru/20250221/srazhalis-geroyski-v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-boytsami-svo-1144380611.html

Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО

Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО, которые геройски погибли на при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T17:45

2025-02-21T17:45

2025-02-21T17:54

крым

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утраты

михаил развожаев

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями СВО, которые геройски погибли на при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Владимир Павлюкевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу №38. После этого поступил в судостроительный колледж и получил специальность судового электромонтажника. Работал водителем, увлекался автомобилями.Владимир был патриотом России и очень любил родной Севастополь. Когда началась спецоперация, принял решение отстаивать интересы родной страны с оружием в руках.Артем Илимдарович Москаленко родился и вырос в Крыму, в Раздольненском районе. В 2010 году вместе с семьей переехал в Севастополь. После окончания 9 классов школы устроился на работу, чтобы поддержать многодетную семью. Работал на стройках города, активно участвовал в событиях Русской весны, нес дежурство на блокпостах и помогал страшим товарищам поддерживать общественный порядок.После начала СВО он решил не оставаться в стороне от происходящего и заключил контракт с ЧВК, воевал на самых сложных направлениях боевых действий. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи в Луганской народной республике и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, новости крыма, утраты, михаил развожаев, герои сво