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Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО
Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО, которые геройски погибли на при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями СВО, которые геройски погибли на при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Владимир Павлюкевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу №38. После этого поступил в судостроительный колледж и получил специальность судового электромонтажника. Работал водителем, увлекался автомобилями.Владимир был патриотом России и очень любил родной Севастополь. Когда началась спецоперация, принял решение отстаивать интересы родной страны с оружием в руках.Артем Илимдарович Москаленко родился и вырос в Крыму, в Раздольненском районе. В 2010 году вместе с семьей переехал в Севастополь. После окончания 9 классов школы устроился на работу, чтобы поддержать многодетную семью. Работал на стройках города, активно участвовал в событиях Русской весны, нес дежурство на блокпостах и помогал страшим товарищам поддерживать общественный порядок.После начала СВО он решил не оставаться в стороне от происходящего и заключил контракт с ЧВК, воевал на самых сложных направлениях боевых действий. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи в Луганской народной республике и Харьковской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, севастополь, новости крыма, утраты, михаил развожаев, герои сво
Сражались геройски: в Севастополе простились с двумя бойцами СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО Павлюкевичем и Москаленко

17:45 21.02.2025 (обновлено: 17:54 21.02.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевГвардии рядовой, гранатометчик Владимир Анатольевич Павлюкевич и гвардии рядовой, командир отделения Артем Илимдарович Москаленко
Гвардии рядовой, гранатометчик Владимир Анатольевич Павлюкевич и гвардии рядовой, командир отделения Артем Илимдарович Москаленко
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями СВО, которые геройски погибли на при выполнении боевых задач. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, гранатометчика Владимира Анатольевича Павлюкевича и гвардии рядового, командира отделения Артема Илимдаровича Москаленко", - сообщил он.
Владимир Павлюкевич родился и вырос в Севастополе, окончил школу №38. После этого поступил в судостроительный колледж и получил специальность судового электромонтажника. Работал водителем, увлекался автомобилями.
Владимир был патриотом России и очень любил родной Севастополь. Когда началась спецоперация, принял решение отстаивать интересы родной страны с оружием в руках.

"Воевал умело, используя свой опыт в эксплуатации техники, он внес значительный вклад в восстановление поврежденной в боях матчасти подразделения. Был ранен, но вернулся в строй, к боевым товарищам. В боях проявил мужество и отвагу, был награжден государственными наградами. Владимир Анатольевич геройски погиб в бою на Запорожском направлении", - отметил губернатор.

Артем Илимдарович Москаленко родился и вырос в Крыму, в Раздольненском районе. В 2010 году вместе с семьей переехал в Севастополь. После окончания 9 классов школы устроился на работу, чтобы поддержать многодетную семью. Работал на стройках города, активно участвовал в событиях Русской весны, нес дежурство на блокпостах и помогал страшим товарищам поддерживать общественный порядок.
После начала СВО он решил не оставаться в стороне от происходящего и заключил контракт с ЧВК, воевал на самых сложных направлениях боевых действий. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны России и был направлен в одно из мотострелковых подразделений, выполнявших задачи в Луганской народной республике и Харьковской области.
"Мужественный и умелый воин, Артем Илимдарович пользовался заслуженным авторитетом среди подчиненных и сослуживцев, был неоднократно представлен командованием к награждению государственными и ведомственными наградами. Он геройски погиб в бою на Харьковском направлении", - заключил Развожаев.
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КрымСевастопольНовости КрымаУтратыМихаил РазвожаевГерои СВО
 
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