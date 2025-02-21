https://crimea.ria.ru/20250221/sneg-i-silnye-morozy-situatsiya-na-dorogakh-kryma-k-etomu-chasu-1144351901.html

Снег и сильные морозы: ситуация на дорогах Крыма к этому часу

Снег и сильные морозы: ситуация на дорогах Крыма к этому часу - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Снег и сильные морозы: ситуация на дорогах Крыма к этому часу

Проезд по дорогам Крыма обеспечен, однако по ряду дорожных участков отмечены снег, гололед и низкие температурные значения. Об этом утром в пятницу сообщает... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T07:37

2025-02-21T07:37

2025-02-21T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Проезд по дорогам Крыма обеспечен, однако по ряду дорожных участков отмечены снег, гололед и низкие температурные значения. Об этом утром в пятницу сообщает пресс-служба компании "Крымавтодор"."Дорожники на посту, проезд обеспечен. Но зима любит сюрпризы, так что будьте внимательны – где-то снег, где-то гололед, а где-то просто -14 градусов ", - предупреждают в компании.По данным предприятия, самые низкие температуры на Ангарском перевале, в районе Шапки Партизан, а также в районе автодороги Грушевка-Судак - до 14 градусов мороза. При этом без осадков, покрытие сухое, местами обработанное.Температура воздуха в Раздольном составляет -5 градусов, снег лежит на участках дорог Раздольное – Евпатория - до 20 км, Славянское – Евпатория - до трассы "Таврида", Черноморское – Воинка - на отрезке от 41 до 97 км. В Красноперекопске также снег, термометры показывают -8 градусов. В Джанкойском районе -5 градусов, мелкий снег со стороны Красноперекопска.В Ялта, Судаке, Бахчисарае, Красногвардейском, Белогорске без осадков, покрытие сухое, температурные значения колеблются от 5 до 10 градусов мороза. В Симферополе и Симферопольском районе от 8 до 10 градусов мороза, покрытие обработано.В пятницу в Крыму в течение дня сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдет снег, днем в отдельных районах сильный. На некоторых участках дорог сохранится гололедица, прогнозировали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущербВ Дагестане лавина отрезала 14 населенных пунктов от автосообщенияЛедяной шторм разрушил пляж в Таганроге

https://crimea.ria.ru/20250220/snezhnaya-burya-nakroet-krym-na-tri-dnya---1144336629.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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