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Серию диверсий предотвратили в шести регионах России - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Серию диверсий предотвратили в шести регионах России
Серию диверсий предотвратили в шести регионах России - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Серию диверсий предотвратили в шести регионах России
ФСБ задержала восемь россиян в шести регионах России за организацию и подготовку диверсий по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T08:44
2025-02-21T08:44
диверсия
теракт
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
безопасность
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ФСБ задержала восемь россиян в шести регионах России за организацию и подготовку диверсий по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.За попытки терактов в местах дислокации российских военных, а также поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций задержанные получили от 16 до 22 лет.В диверсионно-террористическую деятельность фигурантов спецслужбы Украины привлекли через интернет-мессенджеры, а также на интернет-площадках с объявлениями о так называемом "быстром заработке"."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", - уточняют в ФСБ.Злоумышленники признаны виновными по статьям о теракте, диверсии, об организации и участии в деятельности террористической организации и диверсионного сообщества, незаконном обороте, изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, государственной измене. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от 3 до 5 лет наказания в тюрьме."Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей. Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения", - предупреждают в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской областиБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизмену
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диверсия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, украина, новости
Серию диверсий предотвратили в шести регионах России

Восемь россиян в шести регионах задержаны и осуждены за подготовку диверсий - ФСБ

08:44 21.02.2025
 
Решётка в исправительном учреждении
Решётка в исправительном учреждении
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ФСБ задержала восемь россиян в шести регионах России за организацию и подготовку диверсий по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.
За попытки терактов в местах дислокации российских военных, а также поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций задержанные получили от 16 до 22 лет.
"На территориях Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областей и Краснодарского края выявлена и пресечена деятельность восьми граждан РФ, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры, волонтерских организаций, а также планировали совершение террористических актов в местах дислокации воинских формирований за минимальное вознаграждение", - сказано в сообщении.
В диверсионно-террористическую деятельность фигурантов спецслужбы Украины привлекли через интернет-мессенджеры, а также на интернет-площадках с объявлениями о так называемом "быстром заработке".
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", - уточняют в ФСБ.
Злоумышленники признаны виновными по статьям о теракте, диверсии, об организации и участии в деятельности террористической организации и диверсионного сообщества, незаконном обороте, изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, государственной измене. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от 3 до 5 лет наказания в тюрьме.
"Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей. Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения", - предупреждают в ФСБ.
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ДиверсияТерактФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияБезопасностьУкраинаНовости
 
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