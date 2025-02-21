https://crimea.ria.ru/20250221/seriyu-diversiy-predotvratili-v-shesti-regionakh-rossii-1144352641.html

Серию диверсий предотвратили в шести регионах России

Серию диверсий предотвратили в шести регионах России - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Серию диверсий предотвратили в шести регионах России

ФСБ задержала восемь россиян в шести регионах России за организацию и подготовку диверсий по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T08:44

2025-02-21T08:44

2025-02-21T08:44

диверсия

теракт

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ФСБ задержала восемь россиян в шести регионах России за организацию и подготовку диверсий по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовое ведомство.За попытки терактов в местах дислокации российских военных, а также поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций задержанные получили от 16 до 22 лет.В диверсионно-террористическую деятельность фигурантов спецслужбы Украины привлекли через интернет-мессенджеры, а также на интернет-площадках с объявлениями о так называемом "быстром заработке"."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий причастность указанных лиц к диверсионно-террористической деятельности полностью доказана", - уточняют в ФСБ.Злоумышленники признаны виновными по статьям о теракте, диверсии, об организации и участии в деятельности террористической организации и диверсионного сообщества, незаконном обороте, изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, государственной измене. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет с отбыванием от 3 до 5 лет наказания в тюрьме."Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Вербовщики сообщают своим "подопечным", что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не превышает 30 тысяч рублей. Однако в реалии желание получить легкие деньги приводит к длительному сроку заключения", - предупреждают в ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завербованный в Киеве диверсант планировал теракт в Саратовской областиБортников: Киев наращивает интенсивность диверсий и вербовки граждан в РФЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизмену

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диверсия, теракт, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, украина, новости