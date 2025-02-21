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Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции
Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова проконтролировала ход строительства Противочумной станции в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова проконтролировала ход строительства Противочумной станции в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Возведение объекта ведется по федеральному проекту "Санитарный щит". Строительство идет в срок, подчеркнули в ведомстве. Сейчас специалисты работают над подключением к инженерно-техническим сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. Также производится оснащение станции необходимой материально-технической базой.Предыдущий раз Анна Попова проинспектировала строительство станции в августе прошлого года. А в апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым также побывали на территории Противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объектеПопова предупредила о серьезной угрозе холерыМожет ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт
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крым, новости крыма, анна попова, роспотребнадзор, симферополь
Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции

Глава Роспотребнадзора Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции

11:13 21.02.2025 (обновлено: 11:24 21.02.2025)
 
© РоспотребнадзорГлава Роспотребнадзора проконтролировала выполнение этапов строительства Противочумной станции Республики Крым в Симферополе
Глава Роспотребнадзора проконтролировала выполнение этапов строительства Противочумной станции Республики Крым в Симферополе
© Роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова проконтролировала ход строительства Противочумной станции в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возведение объекта ведется по федеральному проекту "Санитарный щит". Строительство идет в срок, подчеркнули в ведомстве.
Сейчас специалисты работают над подключением к инженерно-техническим сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. Также производится оснащение станции необходимой материально-технической базой.
"После введения в эксплуатацию станция будет работать круглосуточно и оперативно реагировать на угрозы биологического характера как в Крыму, так и на территории новых субъектов Российской Федерации", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Предыдущий раз Анна Попова проинспектировала строительство станции в августе прошлого года. А в апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым также побывали на территории Противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
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КрымНовости КрымаАнна ПоповаРоспотребнадзорСимферополь
 
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