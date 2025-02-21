https://crimea.ria.ru/20250221/popova-v-krymu-proverila-khod-stroitelstva-protivochumnoy-stantsii-1144363609.html

Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции

Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова проконтролировала ход строительства Противочумной станции в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T11:13

2025-02-21T11:13

2025-02-21T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова проконтролировала ход строительства Противочумной станции в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Возведение объекта ведется по федеральному проекту "Санитарный щит". Строительство идет в срок, подчеркнули в ведомстве. Сейчас специалисты работают над подключением к инженерно-техническим сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. Также производится оснащение станции необходимой материально-технической базой.Предыдущий раз Анна Попова проинспектировала строительство станции в августе прошлого года. А в апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым также побывали на территории Противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возводится противочумная станция – Попова побывала на объектеПопова предупредила о серьезной угрозе холерыМожет ли чума из Монголии "зайти" в Крым – эксперт

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