Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции
Глава Роспотребнадзора Попова в Крыму проверила ход строительства Противочумной станции
11:13 21.02.2025 (обновлено: 11:24 21.02.2025)
© РоспотребнадзорГлава Роспотребнадзора проконтролировала выполнение этапов строительства Противочумной станции Республики Крым в Симферополе
© Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова проконтролировала ход строительства Противочумной станции в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Возведение объекта ведется по федеральному проекту "Санитарный щит". Строительство идет в срок, подчеркнули в ведомстве.
Сейчас специалисты работают над подключением к инженерно-техническим сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации. Также производится оснащение станции необходимой материально-технической базой.
"После введения в эксплуатацию станция будет работать круглосуточно и оперативно реагировать на угрозы биологического характера как в Крыму, так и на территории новых субъектов Российской Федерации", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Предыдущий раз Анна Попова проинспектировала строительство станции в августе прошлого года. А в апреле 2024 года корреспонденты РИА Новости Крым также побывали на территории Противочумной станции в Симферополе, куда посторонним вход запрещен, и узнали, зачем США хотели открыть биолабораторию на базе противочумной станции в Крыму.
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