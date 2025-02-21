https://crimea.ria.ru/20250221/ko-dnyu-zaschitnika-otechestva-nazvany-finansovye-privychki-muzhchin-v-krymu-1144359458.html

Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму

Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму

Почти 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают топливо и другие услуги на АЗС, следует из данных исследования РНКБ (входит в группу ВТБ),... РИА Новости Крым, 21.02.2025

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Почти 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают топливо и другие услуги на АЗС, следует из данных исследования РНКБ (входит в группу ВТБ), которое было проведено среди клиентов банка в честь Дня защитника Отечества.Согласно статистике, мужчины составляют 48% от всех клиентов банка. Самому молодому вкладчику всего полгода. Место самого пожилого клиента делят между собой двое мужчин в возрасте 105 лет – оба родились 22 августа 1919 года.Больше всего денег представители сильного пола тратят на покупки в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, на маркетплейсах и в аптеках.При этом молодые люди до 35 лет чаще других ездят на такси (60% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории) или общественном транспорте (34%), обедают в предприятиях быстрого питания (40%). Мужчины в возрастной категории от 35 до 45 лет выбирают ужин в ресторане (32%), оплачивают топливо на АЗС (40%) и являются лидерами в категории покупок "одежда для всей семьи" (33%).Активнее всего банковскими продуктами также пользуются мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Они чаще остальных оформляют кредиты (30%). При этом самые активные вкладчики банка – мужчины старше 65 лет (почти 40% от общего числа всех вкладчиков-мужчин).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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