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Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму
Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму
Почти 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают топливо и другие услуги на АЗС, следует из данных исследования РНКБ (входит в группу ВТБ),... РИА Новости Крым, 21.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Почти 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают топливо и другие услуги на АЗС, следует из данных исследования РНКБ (входит в группу ВТБ), которое было проведено среди клиентов банка в честь Дня защитника Отечества.Согласно статистике, мужчины составляют 48% от всех клиентов банка. Самому молодому вкладчику всего полгода. Место самого пожилого клиента делят между собой двое мужчин в возрасте 105 лет – оба родились 22 августа 1919 года.Больше всего денег представители сильного пола тратят на покупки в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, на маркетплейсах и в аптеках.При этом молодые люди до 35 лет чаще других ездят на такси (60% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории) или общественном транспорте (34%), обедают в предприятиях быстрого питания (40%). Мужчины в возрастной категории от 35 до 45 лет выбирают ужин в ресторане (32%), оплачивают топливо на АЗС (40%) и являются лидерами в категории покупок "одежда для всей семьи" (33%).Активнее всего банковскими продуктами также пользуются мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Они чаще остальных оформляют кредиты (30%). При этом самые активные вкладчики банка – мужчины старше 65 лет (почти 40% от общего числа всех вкладчиков-мужчин).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рнкб (пао), втб, общество, крым, новости, новости крыма, день защитника отечества

Ко Дню Защитника Отечества названы финансовые привычки мужчин в Крыму

10:31 21.02.2025 (обновлено: 10:33 21.02.2025)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Почти 40% мужчин в возрасте от 35 до 45 лет регулярно оплачивают топливо и другие услуги на АЗС, следует из данных исследования РНКБ (входит в группу ВТБ), которое было проведено среди клиентов банка в честь Дня защитника Отечества.
Согласно статистике, мужчины составляют 48% от всех клиентов банка. Самому молодому вкладчику всего полгода. Место самого пожилого клиента делят между собой двое мужчин в возрасте 105 лет – оба родились 22 августа 1919 года.
Больше всего денег представители сильного пола тратят на покупки в супермаркетах, продовольственных и оптово-розничных магазинах, на маркетплейсах и в аптеках.
При этом молодые люди до 35 лет чаще других ездят на такси (60% от общей суммы расходов клиентов-мужчин в данной категории) или общественном транспорте (34%), обедают в предприятиях быстрого питания (40%). Мужчины в возрастной категории от 35 до 45 лет выбирают ужин в ресторане (32%), оплачивают топливо на АЗС (40%) и являются лидерами в категории покупок "одежда для всей семьи" (33%).
Активнее всего банковскими продуктами также пользуются мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Они чаще остальных оформляют кредиты (30%). При этом самые активные вкладчики банка – мужчины старше 65 лет (почти 40% от общего числа всех вкладчиков-мужчин).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РНКБ (ПАО)ВТБОбществоКрымНовостиНовости КрымаДень защитника Отечества
 
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