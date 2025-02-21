https://crimea.ria.ru/20250221/finansirovanie-nauki-sleduet-narastit-do-2-vvp---putin-1144377247.html

Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин

Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин

Финансирование науки в России необходимо нарастить до 2% ВВП, дополнительные ресурсы нужно направить на поддержку перспективных направлений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T16:12

2025-02-21T16:12

2025-02-21T16:22

владимир путин (политик)

россия

наука и технологии

ввп (валовый внутренний продукт)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Финансирование науки в России необходимо нарастить до 2% ВВП, дополнительные ресурсы нужно направить на поддержку перспективных направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий, посвященном новым материалам и химии.По словам российского лидера, "было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то".Путин указал на необходимость кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, чтобы соответствовать динамике прогресса и глобальной конкуренции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологиПлутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследованияПутин поручил изменить школьные программы по математике и другим наукам

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, наука и технологии, ввп (валовый внутренний продукт), экономика