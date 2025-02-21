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Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин
Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин
Финансирование науки в России необходимо нарастить до 2% ВВП, дополнительные ресурсы нужно направить на поддержку перспективных направлений. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T16:12
2025-02-21T16:22
владимир путин (политик)
россия
наука и технологии
ввп (валовый внутренний продукт)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Финансирование науки в России необходимо нарастить до 2% ВВП, дополнительные ресурсы нужно направить на поддержку перспективных направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий, посвященном новым материалам и химии.По словам российского лидера, "было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то".Путин указал на необходимость кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, чтобы соответствовать динамике прогресса и глобальной конкуренции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологиПлутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследованияПутин поручил изменить школьные программы по математике и другим наукам
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владимир путин (политик), россия, наука и технологии, ввп (валовый внутренний продукт), экономика
Финансирование науки следует нарастить до 2% ВВП - Путин

Путин призвал нарастить финансирование науки до 2% валового внутреннего продукта

16:12 21.02.2025 (обновлено: 16:22 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Финансирование науки в России необходимо нарастить до 2% ВВП, дополнительные ресурсы нужно направить на поддержку перспективных направлений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий, посвященном новым материалам и химии.
"Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% (ВВП). Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений", - сказал глава государства.
По словам российского лидера, "было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то".
Путин указал на необходимость кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, чтобы соответствовать динамике прогресса и глобальной конкуренции.
"Надо выстроить полный цикл: от поиска до разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать, у нас в принципе все, что нам нужно, есть, надо только заниматься этим, целенаправленно создавать условия для бизнеса, вкладываться в инфраструктуру", - сказал президент.
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Владимир Путин (политик)РоссияНаука и технологииВВП (Валовый внутренний продукт)Экономика
 
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