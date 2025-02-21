https://crimea.ria.ru/20250221/bolshoe-intervyu-marko-rubio---glavnoe-ob-otnosheniyakh-s-moskvoy-i-kievom-1144352150.html

Большое интервью Марко Рубио - главное об отношениях с Москвой и Киевом

Большое интервью Марко Рубио - главное об отношениях с Москвой и Киевом - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Большое интервью Марко Рубио - главное об отношениях с Москвой и Киевом

Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T08:22

2025-02-21T08:22

2025-02-21T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Это и другие заявления сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.Глава американской дипломатии добавил, что при экс-президенте Джо Байдене Штаты потеряли диалог с Москвой, чего не было даже в разгар холодной войны, а американское посольство в Москве едва функционирует. По мнению нынешней американской администрации, США должны поддерживать контакты с государством, которое имеет самый большой запас тактического ядерного оружия и второй в мире крупнейший запас стратегического ядерного оружия.По его словам, сейчас США ведут диалог с Россией, чтобы оценить готовность Москвы к переговорам по урегулированию украинского вопроса. Параллельно Штаты консультируются с союзниками, включая европейские страны и Украину, и не намерены принимать решения в одностороннем порядке."Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены", — добавил он.При этом Госсекретарь США заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция является оправданной.По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.Также Рубио заявил, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине не обсуждались. Встреча была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения.Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много, заявлял накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит ТрампуТрамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера СШАЗеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа

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марк рубио, сша, украина, россия, политика, новости