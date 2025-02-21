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Большое интервью Марко Рубио - главное об отношениях с Москвой и Киевом
Большое интервью Марко Рубио - главное об отношениях с Москвой и Киевом - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Большое интервью Марко Рубио - главное об отношениях с Москвой и Киевом
Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T08:22
2025-02-21T08:22
2025-02-21T08:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Это и другие заявления сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.Глава американской дипломатии добавил, что при экс-президенте Джо Байдене Штаты потеряли диалог с Москвой, чего не было даже в разгар холодной войны, а американское посольство в Москве едва функционирует. По мнению нынешней американской администрации, США должны поддерживать контакты с государством, которое имеет самый большой запас тактического ядерного оружия и второй в мире крупнейший запас стратегического ядерного оружия.По его словам, сейчас США ведут диалог с Россией, чтобы оценить готовность Москвы к переговорам по урегулированию украинского вопроса. Параллельно Штаты консультируются с союзниками, включая европейские страны и Украину, и не намерены принимать решения в одностороннем порядке."Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены", — добавил он.При этом Госсекретарь США заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция является оправданной.По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.Также Рубио заявил, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине не обсуждались. Встреча была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения.Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много, заявлял накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит ТрампуТрамп разочарован действиями и риторикой Зеленского – советник лидера СШАЗеленский рассказал о встрече со спецпосланником Трампа
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марк рубио, сша, украина, россия, политика, новости
Большое интервью Марко Рубио - главное об отношениях с Москвой и Киевом
Рубио сделал ряд заявлений о взаимоотношениях США и РФ в контексте Украины
08:22 21.02.2025 (обновлено: 08:23 21.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Перспектива проведения очной встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина зависит от прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Это и другие заявления сделал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж.
"Такие встречи не проводятся просто так. Мы должны понимать, о чем будет идти речь и какие результаты можно ожидать. Время встречи во многом зависит от того, удастся ли достичь прогресса в прекращении конфликта", — цитирует Рубио РИА Новости.
Глава американской дипломатии добавил, что при экс-президенте Джо Байдене Штаты потеряли диалог с Москвой, чего не было даже в разгар холодной войны, а американское посольство в Москве едва функционирует. По мнению нынешней американской администрации, США должны поддерживать контакты с государством, которое имеет самый большой запас тактического ядерного оружия и второй в мире крупнейший запас стратегического ядерного оружия.
"Нравится нам это или нет, но Россия - это глобальная сила... У нас должна быть связь с ними. И первый шаг - наше посольство в Москве, которое едва функционирует", - сказал политик.
По его словам, сейчас США ведут диалог с Россией, чтобы оценить готовность Москвы к переговорам по урегулированию украинского вопроса. Параллельно Штаты консультируются с союзниками, включая европейские страны и Украину, и не намерены принимать решения в одностороннем порядке.
"Украинцы должны быть частью процесса. Россия не может заключить перемирие без их согласия, так же как мы не можем снять санкции без участия Европы. Все должны быть вовлечены", — добавил он.
При этом Госсекретарь США заявил, что американский президент Дональд Трамп выражает недовольство в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского, и в некоторых случаях такая реакция является оправданной.
"Мы обсуждали с ним вопрос минеральных ресурсов, предлагали сотрудничество. Он согласился, сказал, что вынесет его на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею. Это не то, что он говорил нам", — привел пример Рубио.
По его словам, позиция Трампа по Украине неизменна, но хозяин Белого дома требует к себе уважения. "Когда вместо благодарности звучат обвинения в дезинформации, это крайне контрпродуктивно. Трамп не тот человек, который будет это терпеть", — добавил Рубио.
Также Рубио заявил, что в ходе недавней встречи с представителями России в Эр-Рияде территориальные вопросы по Украине не обсуждались. Встреча была ориентирована на обсуждение перспектив мирного процесса на Украине, а не на конкретные условия возможного соглашения.
Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений не много
, заявлял накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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