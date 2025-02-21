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Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль результаты проверки по обращению жителя Евпатории, который заявил о мошенничестве при оформлении... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T09:51
2025-02-21T09:51
россия
новости
следком крыма и севастополя
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мошенничество
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль результаты проверки по обращению жителя Евпатории, который заявил о мошенничестве при оформлении наследства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Видеообращение крымчанина было опубликовано ранее в соцсетях.Несмотря на решение суда от 2022 года, которое обязывало женщину вернуть коммерческие объекты в пользование потерпевшего, фигурантка этого не сделала. В итоге мужчина до сих пор не может попасть в помещения. Крымский Следком начал проверку по этому факту, и глава СК Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домахБастрыкину доложат по делу о жестоком обращении с детьми в КрымуВ Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
россия, новости, следком крыма и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество, евпатория
Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории

09:51 21.02.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль результаты проверки по обращению жителя Евпатории, который заявил о мошенничестве при оформлении наследства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Видеообращение крымчанина было опубликовано ранее в соцсетях.
"В 2016 году бывшая сожительница мужчины, вступив в сговор с нотариусом и неустановленными лицами, обманным путем убедила троих братьев заявителя отказаться от имущества в ее пользу. Более того, угрожая физической расправой, она вынудила обратившегося передать ей все документы на недвижимость", - говорится в сообщении.
Несмотря на решение суда от 2022 года, которое обязывало женщину вернуть коммерческие объекты в пользование потерпевшего, фигурантка этого не сделала. В итоге мужчина до сих пор не может попасть в помещения. Крымский Следком начал проверку по этому факту, и глава СК Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.
"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в СК.
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РоссияНовостиСледком Крыма и СевастополяСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МошенничествоЕвпатория
 
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