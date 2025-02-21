https://crimea.ria.ru/20250221/bastrykin-vzyal-na-kontrol-delo-o-moshennichestve-s-nasledstvom-v-evpatorii-1144356734.html

Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории

Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве с наследством в Евпатории

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль результаты проверки по обращению жителя Евпатории, который заявил о мошенничестве при оформлении... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T09:51

2025-02-21T09:51

2025-02-21T09:51

россия

новости

следком крыма и севастополя

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мошенничество

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль результаты проверки по обращению жителя Евпатории, который заявил о мошенничестве при оформлении наследства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Видеообращение крымчанина было опубликовано ранее в соцсетях.Несмотря на решение суда от 2022 года, которое обязывало женщину вернуть коммерческие объекты в пользование потерпевшего, фигурантка этого не сделала. В итоге мужчина до сих пор не может попасть в помещения. Крымский Следком начал проверку по этому факту, и глава СК Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители Балаклавы пожаловались в следком на холод в своих домахБастрыкину доложат по делу о жестоком обращении с детьми в КрымуВ Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн

россия

евпатория

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, следком крыма и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество, евпатория