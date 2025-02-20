https://crimea.ria.ru/20250220/bolee-poloviny-klientov-vtb-v-krymu-podklyuchili-programmu-loyalnosti-1144338354.html

Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности

Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности

Участниками программы лояльности ВТБ в Крыму и Севастополе с осени прошлого года стали более 65 тысяч человек – их количество в регионе удваивается каждый... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T13:38

2025-02-20T13:38

2025-02-20T13:38

рнкб (пао)

втб

банк

крым

севастополь

финансы

деньги

реклама

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/14/1144338194_0:25:1180:688_1920x0_80_0_0_abf4c48e2330c755667651ce87489675.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Участниками программы лояльности ВТБ в Крыму и Севастополе с осени прошлого года стали более 65 тысяч человек – их количество в регионе удваивается каждый месяц, сообщает РНКБ.Доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), в том числе и к обновленной программе лояльности, жители Республики Крым и Севастополя получили в 2024 году. Клиенты могут самостоятельно выбирать категории и получать кешбэк рублями ежемесячно, оплачивая покупки картами ВТБ. По данным банка, наибольшей популярностью среди жителей полуострова пользуется универсальная категория "на все покупки". В топ-5 категорий также вошли траты на продукты, лекарства и топливо, посещение кафе и ресторанов, оплата услуг ЖКХ. Согласно статистике, чаще всего категории кешбэка выбирают женщины.Клиенты могут выбрать новые категории для получения кешбэка ежемесячно, начиная с 26 числа. К подключению будут доступны три категории, а зарплатным клиентам – четыре. Также дополнительные категории можно подключить за хранение средств на картах или наличие определенной суммы на сберегательных продуктах. Список категорий и размер кешбэка по каждому пользователю формируется индивидуально с использованием аналитических моделей, а также отталкиваясь от сезонных активностей и предстоящих праздников.Оформить финансовые продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ Банка (ПАО) на территории Республики Крым и Севастополя. Также можно вызвать мобильного специалиста банка в любое удобное для вас время и место. На сегодняшний день выездной сервис ВТБ доступен в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи, Балаклаве, Белогорске, Феодосии.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460erid: F7NfYUJCUneRGyXSArPX

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), втб, банк, крым, севастополь, финансы, деньги, реклама