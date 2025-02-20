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Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности
Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности
Участниками программы лояльности ВТБ в Крыму и Севастополе с осени прошлого года стали более 65 тысяч человек – их количество в регионе удваивается каждый... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T13:38
2025-02-20T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Участниками программы лояльности ВТБ в Крыму и Севастополе с осени прошлого года стали более 65 тысяч человек – их количество в регионе удваивается каждый месяц, сообщает РНКБ.Доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), в том числе и к обновленной программе лояльности, жители Республики Крым и Севастополя получили в 2024 году. Клиенты могут самостоятельно выбирать категории и получать кешбэк рублями ежемесячно, оплачивая покупки картами ВТБ. По данным банка, наибольшей популярностью среди жителей полуострова пользуется универсальная категория "на все покупки". В топ-5 категорий также вошли траты на продукты, лекарства и топливо, посещение кафе и ресторанов, оплата услуг ЖКХ. Согласно статистике, чаще всего категории кешбэка выбирают женщины.Клиенты могут выбрать новые категории для получения кешбэка ежемесячно, начиная с 26 числа. К подключению будут доступны три категории, а зарплатным клиентам – четыре. Также дополнительные категории можно подключить за хранение средств на картах или наличие определенной суммы на сберегательных продуктах. Список категорий и размер кешбэка по каждому пользователю формируется индивидуально с использованием аналитических моделей, а также отталкиваясь от сезонных активностей и предстоящих праздников.Оформить финансовые продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ Банка (ПАО) на территории Республики Крым и Севастополя. Также можно вызвать мобильного специалиста банка в любое удобное для вас время и место. На сегодняшний день выездной сервис ВТБ доступен в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи, Балаклаве, Белогорске, Феодосии.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460erid: F7NfYUJCUneRGyXSArPX
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рнкб (пао), втб, банк, крым, севастополь, финансы, деньги, реклама

Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности

13:38 20.02.2025
 
© Фото: Пресс-служба ВТББолее половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности
Более половины клиентов ВТБ в Крыму подключили программу лояльности
© Фото: Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Участниками программы лояльности ВТБ в Крыму и Севастополе с осени прошлого года стали более 65 тысяч человек – их количество в регионе удваивается каждый месяц, сообщает РНКБ.
Доступ ко всем продуктам и сервисам Банка ВТБ (ПАО), в том числе и к обновленной программе лояльности, жители Республики Крым и Севастополя получили в 2024 году. Клиенты могут самостоятельно выбирать категории и получать кешбэк рублями ежемесячно, оплачивая покупки картами ВТБ.
По данным банка, наибольшей популярностью среди жителей полуострова пользуется универсальная категория "на все покупки". В топ-5 категорий также вошли траты на продукты, лекарства и топливо, посещение кафе и ресторанов, оплата услуг ЖКХ. Согласно статистике, чаще всего категории кешбэка выбирают женщины.
"Программа лояльности ВТБ дает возможность самостоятельно выбирать сразу несколько категорий кешбэка. А для тех, кто получает в банке зарплату, пенсию или пособия, предусмотрены особые условия программы для получения максимальной выгоды. Например, зарплатным клиентам доступна дополнительная категория кешбэка, а для пенсионеров в списке категорий всегда доступны "Аптеки". Также в прошлом году ВТБ дал возможность пользователям подключить дополнительные категории за хранение остатков на счетах – это позволяет выбрать больше актуальных категории и получить больше кешбэка рублями", – говорит управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.
Клиенты могут выбрать новые категории для получения кешбэка ежемесячно, начиная с 26 числа. К подключению будут доступны три категории, а зарплатным клиентам – четыре. Также дополнительные категории можно подключить за хранение средств на картах или наличие определенной суммы на сберегательных продуктах. Список категорий и размер кешбэка по каждому пользователю формируется индивидуально с использованием аналитических моделей, а также отталкиваясь от сезонных активностей и предстоящих праздников.
Оформить финансовые продукты и подключить услуги ВТБ можно в любом офисе РНКБ Банка (ПАО) на территории Республики Крым и Севастополя. Также можно вызвать мобильного специалиста банка в любое удобное для вас время и место. На сегодняшний день выездной сервис ВТБ доступен в Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи, Балаклаве, Белогорске, Феодосии.
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РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460
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