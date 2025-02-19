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Житель Севастополя сломал руку стилисту из-за новой прически жены

Житель Севастополя сломал руку стилисту из-за новой прически жены - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Житель Севастополя сломал руку стилисту из-за новой прически жены

Житель Севастополя сломал руку стилисту из-за того, что ему не понравилась новая прическа жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T09:45

2025-02-19T09:45

2025-02-19T09:45

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ,18 фев - РИА Новости Крым. Житель Севастополя сломал руку стилисту из-за того, что ему не понравилась новая прическа жены. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, 31-летний мужчина выпивал у себя дома, когда его супруга пришла и похвасталась новой прической. Ее восторга муж не разделил – укладка возлюбленной ему совсем не понравилась.В результате 43-летняя женщина получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести. Злоумышленник задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пациент напал с ножом на врача скоройРаботник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомогоВ Крыму четверо молодых людей избили пассажира и водителя

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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