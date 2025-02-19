Рейтинг@Mail.ru
Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250219/volyuntarizm-v-polnyy-rost-zachem-nuzhna-otmena-akta-peredachi-kryma-ukraine-1144297358.html
Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине
Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине
Отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР будет актом восстановления исторической и юридической справедливости, поскольку решение 1954 года... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T09:57
2025-02-19T09:57
эксклюзивы риа новости крым
крым
украина
история
никита хрущев
ссср
мнения
андрей никифоров
григорий демидов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111213/52/1112135272_0:271:5408:3313_1920x0_80_0_0_d3a2c76c950936ea12dc5d135837001c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР будет актом восстановления исторической и юридической справедливости, поскольку решение 1954 года было принято с нарушениями действовавшего на тот момент советского законодательства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент Крымского федерального университета, политолог и историк Андрей Никифоров."Подарок" Украине или хозяйственная необходимость71 год назад, 19 февраля 1954 года, президиум Верховного Совета СССР издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". В документе отмечалось, что решение принято с учетом "общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей между Крымской областью и Украинской ССР".То, что главным инициатором передачи полуострова Украине был первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совмина СССР Никита Хрущев, в один голос говорит подавляющее большинство специалистов. Но какие именно мотивы побудили советского лидера принять такое решение, историки и публицисты дискутируют до сих пор.Известнейший историк Рой Медведев, например, убежден, что Хрущев "хотел сделать приятно Украине". А сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев уверял, что в решении его отца отдать полуостров УССР "не было никакой политики", и что этот акт был "структурным и правильным" и объяснялось общностью экономики и необходимостью "восстановления Крыма после войны". Ряд историков полагает, что Хрущев еще и преследовал цель на заре своего правления получить сильную опору и поддержку в лице украинской партийной элиты, сделав им такой территориальный подарок.По словам Андрея Никифорова, мотивы решения 1954 года до конца не ясны и вряд ли когда-то будут выяснены, потому что с рациональной точки зрения этот акт сложно объяснить. Если рассуждать о хозяйственных резонах, единственным более-менее серьезным аргументом "за", по словам Никифорова, можно считать будущее строительство Северо-Крымского канала. Но реализовать этот проект можно было бы и без передачи Крыма УССР, убежден историк.Так или иначе, это был единый народно-хозяйственный комплекс Советского Союза, и нахождение в составе той или иной союзной республики какой-то территории никак не ограничивало ее развитие, указывает Никифоров.Что касается версии о том, что Крым передали УССР из-за необходимости восстановления разрушенного и разоренного послевоенного полуострова руками украинцев, она, по мнению эксперта, не выдерживает никакой критики. Восстановление хозяйства Крымского полуострова произошло уже к концу четвертой пятилетки, то есть в 1952 году.Незаконное решениеПри этом незаконность акта 1954 года мало у кого вызывает сомнения. Эксперт по государственному праву Григорий Демидов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что президиум Верховного Совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий, и решение выходило за пределы его полномочий."Фактически это говорит только о передаче управления территориями Киеву, и это опять же чистейшее нарушение Конституции", - констатировал специалист.По словам Никифорова, очевидно, что вопросом юридической чистоты этой операции тогда "никто не заморачивался", хотя существовали Конституция СССР, права и обязанности союзных республик, которые необходимо было соблюдать."Про Никиту Сергеевича (Хрущева – ред.) мы не зря говорили, характеризуя его эпоху как волюнтаризм. Вот здесь, в акте передаче Крыма Украине, этот волюнтаризм, так сказать, вырос во всей красе", - отметил политолог.По мнению эксперта, если говорить о советском периоде в целом, что передача Крыма Украине не было уникальным в своем роде явлением административно-территориальной политики руководства Советского Союза. Например, по воле советского руководства в свое время в составе УССР оказались Донбасс и Харьковщина, никакого отношения к Украине не имевшие. То же касается территорий северного Казахстана, населенных в подавляющем большинстве русскими людьми, и многих других регионов бывшей огромной страны под названием СССР.Восстановление справедливостиНикифоров уверен, что передача Крыма Украине в 1954 году была не только незаконной, но и преступной. Поэтому отмена этого акта, инициированная в свое время парламентом РК, будет восстановлением исторической справедливости.Вопрос отмены акта 1954 года по-прежнему стоит на повестке дня. Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу полуострова Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не президиума Верховного Совета СССР.В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения 1954 года, но до его рассмотрения в зале заседаний дело пока не дошло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – ЗатулинБольшое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРСоратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила Крым
https://crimea.ria.ru/20241224/krym-vsegda-byl-i-budet-rossiyskim--deputat-evroparlamenta-1142884747.html
https://crimea.ria.ru/20240426/narushenie-trekh-konstitutsiy-pochemu-ukrainstvo-kryma-stalo-tragediey-1136878227.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111213/52/1112135272_315:0:5094:3584_1920x0_80_0_0_d570ad50738d7e71be9a73a02fa8dd33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, украина, история, никита хрущев, ссср, мнения, андрей никифоров, григорий демидов
Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине

Отмена акта о передаче Крыма Украине восстановит историческую справедливость – эксперт

09:57 19.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКарта Крыма
Карта Крыма - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР будет актом восстановления исторической и юридической справедливости, поскольку решение 1954 года было принято с нарушениями действовавшего на тот момент советского законодательства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент Крымского федерального университета, политолог и историк Андрей Никифоров.

"Подарок" Украине или хозяйственная необходимость

71 год назад, 19 февраля 1954 года, президиум Верховного Совета СССР издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". В документе отмечалось, что решение принято с учетом "общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей между Крымской областью и Украинской ССР".
То, что главным инициатором передачи полуострова Украине был первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совмина СССР Никита Хрущев, в один голос говорит подавляющее большинство специалистов. Но какие именно мотивы побудили советского лидера принять такое решение, историки и публицисты дискутируют до сих пор.
Известнейший историк Рой Медведев, например, убежден, что Хрущев "хотел сделать приятно Украине". А сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев уверял, что в решении его отца отдать полуостров УССР "не было никакой политики", и что этот акт был "структурным и правильным" и объяснялось общностью экономики и необходимостью "восстановления Крыма после войны". Ряд историков полагает, что Хрущев еще и преследовал цель на заре своего правления получить сильную опору и поддержку в лице украинской партийной элиты, сделав им такой территориальный подарок.
По словам Андрея Никифорова, мотивы решения 1954 года до конца не ясны и вряд ли когда-то будут выяснены, потому что с рациональной точки зрения этот акт сложно объяснить. Если рассуждать о хозяйственных резонах, единственным более-менее серьезным аргументом "за", по словам Никифорова, можно считать будущее строительство Северо-Крымского канала. Но реализовать этот проект можно было бы и без передачи Крыма УССР, убежден историк.
"В этой связи можно вспомнить, что в СССР был разработан и, продержись страна немного дольше, был бы реализован проект переброски воды из сибирских рек в Среднюю Азию. И никто при этом не говорил о том, что Сибирь отойдет среднеазиатским республикам или среднеазиатские республики войдут в состав Красноярского края или еще каких-нибудь территорий Сибири", - привел пример специалист.
Так или иначе, это был единый народно-хозяйственный комплекс Советского Союза, и нахождение в составе той или иной союзной республики какой-то территории никак не ограничивало ее развитие, указывает Никифоров.
Что касается версии о том, что Крым передали УССР из-за необходимости восстановления разрушенного и разоренного послевоенного полуострова руками украинцев, она, по мнению эксперта, не выдерживает никакой критики. Восстановление хозяйства Крымского полуострова произошло уже к концу четвертой пятилетки, то есть в 1952 году.
Государственная символика республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
24 декабря 2024, 17:02Радио "Спутник в Крыму"
Крым всегда был и будет российским – депутат Европарламента

Незаконное решение

При этом незаконность акта 1954 года мало у кого вызывает сомнения. Эксперт по государственному праву Григорий Демидов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что президиум Верховного Совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий, и решение выходило за пределы его полномочий.
Кроме того, с мнением жителей Крыма тогда совершенно никто не считался, что является прямым нарушением конституционных этнических, конфессиональных, культурных прав людей. Наконец, решение о передаче Крыма приняли, но границы ни РСФСР, ни УССР не изменили.
"Фактически это говорит только о передаче управления территориями Киеву, и это опять же чистейшее нарушение Конституции", - констатировал специалист.
По словам Никифорова, очевидно, что вопросом юридической чистоты этой операции тогда "никто не заморачивался", хотя существовали Конституция СССР, права и обязанности союзных республик, которые необходимо было соблюдать.
"Про Никиту Сергеевича (Хрущева – ред.) мы не зря говорили, характеризуя его эпоху как волюнтаризм. Вот здесь, в акте передаче Крыма Украине, этот волюнтаризм, так сказать, вырос во всей красе", - отметил политолог.
По мнению эксперта, если говорить о советском периоде в целом, что передача Крыма Украине не было уникальным в своем роде явлением административно-территориальной политики руководства Советского Союза. Например, по воле советского руководства в свое время в составе УССР оказались Донбасс и Харьковщина, никакого отношения к Украине не имевшие. То же касается территорий северного Казахстана, населенных в подавляющем большинстве русскими людьми, и многих других регионов бывшей огромной страны под названием СССР.
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
26 апреля 2024, 12:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Нарушение трех конституций: почему "украинство" Крыма стало трагедией

Восстановление справедливости

Никифоров уверен, что передача Крыма Украине в 1954 году была не только незаконной, но и преступной. Поэтому отмена этого акта, инициированная в свое время парламентом РК, будет восстановлением исторической справедливости.
"На нынешний наш политико-правовой статус это никак не повлияет, потому что он базируется на политической воле крымчан, выраженной недвусмысленно на общекрымском референдуме 2014 года. На основании этого приняты соответствующие законодательные акты, заключены договоры, и мы вернулись в Россию. То есть в политическом плане мы эту ошибку исправили. А вот юридически нужна оценка решения 1954 года, чтобы все точки над "i" в этом вопросе расставить", - пояснил политолог.
Вопрос отмены акта 1954 года по-прежнему стоит на повестке дня. Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу полуострова Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не президиума Верховного Совета СССР.
В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения 1954 года, но до его рассмотрения в зале заседаний дело пока не дошло.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – Затулин
Большое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССР
Соратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила Крым
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУкраинаИсторияНикита ХрущевСССРМненияАндрей НикифоровГригорий Демидов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
17:35Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
17:26Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
17:00Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
16:58Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
16:44Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
16:36Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
16:25Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
16:07США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
15:56Над Крымом отработала ПВО
15:31В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
15:16Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк
14:48Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
14:43Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
14:30Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров
14:10Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении
13:56Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
13:23Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
13:11Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
13:06Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение
Лента новостейМолния