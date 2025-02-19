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Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине

Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине

Отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР будет актом восстановления исторической и юридической справедливости, поскольку решение 1954 года... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T09:57

2025-02-19T09:57

2025-02-19T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Отмена акта о передаче Крыма Украинской ССР из состава РСФСР будет актом восстановления исторической и юридической справедливости, поскольку решение 1954 года было принято с нарушениями действовавшего на тот момент советского законодательства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент Крымского федерального университета, политолог и историк Андрей Никифоров."Подарок" Украине или хозяйственная необходимость71 год назад, 19 февраля 1954 года, президиум Верховного Совета СССР издал указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". В документе отмечалось, что решение принято с учетом "общности экономики, территориальной близости и тесных хозяйственных и культурных связей между Крымской областью и Украинской ССР".То, что главным инициатором передачи полуострова Украине был первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совмина СССР Никита Хрущев, в один голос говорит подавляющее большинство специалистов. Но какие именно мотивы побудили советского лидера принять такое решение, историки и публицисты дискутируют до сих пор.Известнейший историк Рой Медведев, например, убежден, что Хрущев "хотел сделать приятно Украине". А сын бывшего советского лидера Сергей Хрущев уверял, что в решении его отца отдать полуостров УССР "не было никакой политики", и что этот акт был "структурным и правильным" и объяснялось общностью экономики и необходимостью "восстановления Крыма после войны". Ряд историков полагает, что Хрущев еще и преследовал цель на заре своего правления получить сильную опору и поддержку в лице украинской партийной элиты, сделав им такой территориальный подарок.По словам Андрея Никифорова, мотивы решения 1954 года до конца не ясны и вряд ли когда-то будут выяснены, потому что с рациональной точки зрения этот акт сложно объяснить. Если рассуждать о хозяйственных резонах, единственным более-менее серьезным аргументом "за", по словам Никифорова, можно считать будущее строительство Северо-Крымского канала. Но реализовать этот проект можно было бы и без передачи Крыма УССР, убежден историк.Так или иначе, это был единый народно-хозяйственный комплекс Советского Союза, и нахождение в составе той или иной союзной республики какой-то территории никак не ограничивало ее развитие, указывает Никифоров.Что касается версии о том, что Крым передали УССР из-за необходимости восстановления разрушенного и разоренного послевоенного полуострова руками украинцев, она, по мнению эксперта, не выдерживает никакой критики. Восстановление хозяйства Крымского полуострова произошло уже к концу четвертой пятилетки, то есть в 1952 году.Незаконное решениеПри этом незаконность акта 1954 года мало у кого вызывает сомнения. Эксперт по государственному праву Григорий Демидов отметил в комментарии РИА Новости Крым, что президиум Верховного Совета не был наделен полномочиями решать вопрос о передаче территорий, и решение выходило за пределы его полномочий."Фактически это говорит только о передаче управления территориями Киеву, и это опять же чистейшее нарушение Конституции", - констатировал специалист.По словам Никифорова, очевидно, что вопросом юридической чистоты этой операции тогда "никто не заморачивался", хотя существовали Конституция СССР, права и обязанности союзных республик, которые необходимо было соблюдать."Про Никиту Сергеевича (Хрущева – ред.) мы не зря говорили, характеризуя его эпоху как волюнтаризм. Вот здесь, в акте передаче Крыма Украине, этот волюнтаризм, так сказать, вырос во всей красе", - отметил политолог.По мнению эксперта, если говорить о советском периоде в целом, что передача Крыма Украине не было уникальным в своем роде явлением административно-территориальной политики руководства Советского Союза. Например, по воле советского руководства в свое время в составе УССР оказались Донбасс и Харьковщина, никакого отношения к Украине не имевшие. То же касается территорий северного Казахстана, населенных в подавляющем большинстве русскими людьми, и многих других регионов бывшей огромной страны под названием СССР.Восстановление справедливостиНикифоров уверен, что передача Крыма Украине в 1954 году была не только незаконной, но и преступной. Поэтому отмена этого акта, инициированная в свое время парламентом РК, будет восстановлением исторической справедливости.Вопрос отмены акта 1954 года по-прежнему стоит на повестке дня. Уже после вхождения Крыма в состав России Генеральная прокуратура РФ признала передачу полуострова Украине противоречащей Конституции РСФСР и СССР. В Генпрокуратуре пояснили, что согласно Конституции СССР вопросы утверждения изменений границ между союзными республиками находились в ведении высших органов государственной власти и органов государственного управления, а не президиума Верховного Совета СССР.В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения 1954 года, но до его рассмотрения в зале заседаний дело пока не дошло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Акт о передаче Крыма УССР должен быть отменен – ЗатулинБольшое шулерство: как Крым отдали Украине в обход Конституции СССРСоратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила Крым

https://crimea.ria.ru/20241224/krym-vsegda-byl-i-budet-rossiyskim--deputat-evroparlamenta-1142884747.html

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