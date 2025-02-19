https://crimea.ria.ru/20250219/potryasayuschaya-aktsiya-v-lyubimom-krymu-sharapova-o-my---nasledniki-pobedy-1144297155.html

"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы"

"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы" - РИА Новости Крым, 19.02.2025

"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы"

Известная российская телеведущая и журналист, член Общественного совета при Министерстве обороны России Арина Шарапова высоко оценила проходящий в Крыму... РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T09:38

2025-02-19T09:38

2025-02-19T09:39

крым

новости крыма

бахчисарайский район

арина шарапова

анжелика ястребова

патриотическое воспитание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144296419_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_954ee6e8df9877e61039bfe0e6105a04.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Известная российская телеведущая и журналист, член Общественного совета при Министерстве обороны России Арина Шарапова высоко оценила проходящий в Крыму ежегодный конкурс "Мы - наследники Победы", в котором принимают участие школьники со всего полуострова.Она побывала на муниципальном этапе конкурса в Бахчисарайском районе и дала высокую оценку не только работе учащихся 24 школ, но и организаторам конкурса. Отдельно она отметила труд идейного вдохновителя акции, председателя наблюдательного совета организации "Русское единство" Елены Аксеновой.Шарапова подчеркнула, что участники и гости мероприятия смогли также посмотреть "новые фильмы о великих людях" из цикла "Культурный код. Россия. 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей". Картины были сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в эти дни будут презентованы в Крыму.Глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова отметила важность подобных мероприятий, которые "помогают соприкоснуться с ключевыми моментами нашей истории и культурой, составляющими нашу национальную идентичность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, бахчисарайский район, арина шарапова, анжелика ястребова, патриотическое воспитание