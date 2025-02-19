https://crimea.ria.ru/20250219/potryasayuschaya-aktsiya-v-lyubimom-krymu-sharapova-o-my---nasledniki-pobedy-1144297155.html
"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы"
"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы" - РИА Новости Крым, 19.02.2025
"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы"
Известная российская телеведущая и журналист, член Общественного совета при Министерстве обороны России Арина Шарапова высоко оценила проходящий в Крыму... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T09:38
2025-02-19T09:38
2025-02-19T09:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Известная российская телеведущая и журналист, член Общественного совета при Министерстве обороны России Арина Шарапова высоко оценила проходящий в Крыму ежегодный конкурс "Мы - наследники Победы", в котором принимают участие школьники со всего полуострова.Она побывала на муниципальном этапе конкурса в Бахчисарайском районе и дала высокую оценку не только работе учащихся 24 школ, но и организаторам конкурса. Отдельно она отметила труд идейного вдохновителя акции, председателя наблюдательного совета организации "Русское единство" Елены Аксеновой.Шарапова подчеркнула, что участники и гости мероприятия смогли также посмотреть "новые фильмы о великих людях" из цикла "Культурный код. Россия. 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей". Картины были сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в эти дни будут презентованы в Крыму.Глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова отметила важность подобных мероприятий, которые "помогают соприкоснуться с ключевыми моментами нашей истории и культурой, составляющими нашу национальную идентичность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса Победители конкурса президентских грантов получили свыше 45 млрд рублей Дети из новых регионов прибыли в Крым на конкурс "Мы - наследники Победы"
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крым, новости крыма, бахчисарайский район, арина шарапова, анжелика ястребова, патриотическое воспитание
"Потрясающая акция в любимом Крыму": Шарапова о "Мы - наследники Победы"
Шарапова в Крыму высоко оценила конкурс учащихся "Мы наследники Победы!"
09:38 19.02.2025 (обновлено: 09:39 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Известная российская телеведущая и журналист, член Общественного совета при Министерстве обороны России Арина Шарапова высоко оценила проходящий в Крыму ежегодный конкурс "Мы - наследники Победы", в котором принимают участие школьники со всего полуострова.
"Вот уже 11 лет в моем любимом Крыму идет потрясающая акция "Наследие Победы", где школьники представляют свои концепции мини-спектаклей… Я осталась в восторге и от идей спектаклей, и от нашей встречи. Ребята замечательные! Искренне и от всей души посвящают свои работы Победе! Это ценно!" – написала Шарапова в своем Telegram-канале.
Она побывала на муниципальном этапе конкурса в Бахчисарайском районе и дала высокую оценку не только работе учащихся 24 школ, но и организаторам конкурса. Отдельно она отметила труд идейного вдохновителя акции, председателя наблюдательного совета организации "Русское единство" Елены Аксеновой.
Шарапова подчеркнула, что участники и гости мероприятия смогли также посмотреть "новые фильмы о великих людях" из цикла "Культурный код. Россия. 2.0: киномозаика традиционных духовно-нравственных ценностей". Картины были сняты при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и в эти дни будут презентованы в Крыму.
Глава администрации Бахчисарайского района Анжелика Ястребова отметила важность подобных мероприятий, которые "помогают соприкоснуться с ключевыми моментами нашей истории и культурой, составляющими нашу национальную идентичность".
"Яркие выступления, проникновенные песни и трогательные стихотворения заставили зрителей вновь пережить события тех страшных лет, ощутить гордость за подвиг советского народа и осознать цену мирной жизни", – написала она в своем Telegram-канале по итогам встречи.
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