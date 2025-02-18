https://crimea.ria.ru/20250218/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1144275018.html

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T12:48

2025-02-18T12:48

2025-02-18T12:50

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Березовка в ДНР. Также на минувшей неделе в ДНР были освобождены Дачное и Зеленое Поле , Водяное Второе, Ясеневое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу