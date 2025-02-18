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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T12:48
2025-02-18T12:50
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Березовка в ДНР. Также на минувшей неделе в ДНР были освобождены Дачное и Зеленое Поле , Водяное Второе, Ясеневое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ямполовка в Донбассе

12:48 18.02.2025 (обновлено: 12:50 18.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ЦВО
Штурмовые подразделения ЦВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.
Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.
15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Березовка в ДНР. Также на минувшей неделе в ДНР были освобождены Дачное и Зеленое Поле , Водяное Второе, Ясеневое.
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Министерство обороны РФНовости СВОНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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