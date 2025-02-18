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Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T12:48
2025-02-18T12:48
2025-02-18T12:50
министерство обороны рф
новости сво
новые регионы россии
вооруженные силы россии
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Колодези Донецкой Народной Республики.Накануне российские войска взяли под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.15 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль российскими войсками села Березовка в ДНР. Также на минувшей неделе в ДНР были освобождены Дачное и Зеленое Поле , Водяное Второе, Ясеневое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, вооруженные силы россии, россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные освободили еще один населенный пункт в Донбассе
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ямполовка в Донбассе
12:48 18.02.2025 (обновлено: 12:50 18.02.2025)