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Киев за сутки потерял еще почти тысячу боевиков

Киев за сутки потерял еще почти тысячу боевиков - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Киев за сутки потерял еще почти тысячу боевиков

Потери украинских войск за сутки составили до 980 человек, следует из сводки Минобороны России во вторник. РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T13:09

2025-02-18T13:09

2025-02-18T13:09

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили до 980 человек, следует из сводки Минобороны России во вторник.В зоне ответственности группировки войск "Север" противни потерял до 25 солдат и два автомобиля.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ − до 210 боевиков, американская боевая бронированная машина HMMWV, два автомобиля и два артиллерийских орудия.Подразделения "Центра" улучшили положение по переднему краю, уничтожили почти 300 военных ВСУ, танк, шесть боевых бронированных машин, в том числе американский бронетранспортер М113, восемь пикапов и десять орудий полевой артиллерии.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери Киева на этой линии − до 175 человек, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Днепра" ликвидировали до 70 неонацистов, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку.Группировка "Запад" уничтожила свыше 200 боевиков ВСУ, два американских бронетранспортера М113, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и, как сообщалось, освободила населенный пункт Ямполовка в Донбассе.Также российские военные поразили объекты военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины, места хранения и запуска вражеских дронов, скопления живой силы и техники противника в 144 районах. Средства ПВО за сутки сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 73 беспилотника самолетного типа.Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43772 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21502 танка и других боевых бронированных машин, 1518 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21815 орудий полевой артиллерии и минометов, 31775 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские бойцы сожгли сразу три танка Leopard за суткиПотери ВСУ в Курской области превысили 61 тысячу боевиковНа Украине разбиты военные аэродромы

новые регионы россии

харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика