Рейтинг@Mail.ru
В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250215/v-subbotu-krym-nakroet-atmosfernyy-kholodnyy-front-1143930248.html
В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт
В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт - РИА Новости Крым, 15.02.2025
В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт
В субботу в Крыму ночью без осадков, днем прохождение атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег... РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T00:01
2025-02-15T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144020193_230:0:2330:1181_1920x0_80_0_0_a7f7082bf1977bb6c50564c9d3923ac7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью без осадков, днем прохождение атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами сильные осадки, гололед, гололедица, отложение мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, вечером переходящий в снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7 градусов с понижением к вечеру до 0...-2.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь, вечером небольшой дождь, мокрый снег. Ветер южный, во второй половине дня северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов с понижением к вечеру до +2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ночью +1...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250214/novyy-snezhnyy-udar-zhdet-krymchan-v-vykhodnye---prognoz-fobos-1144171292.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144020193_493:0:2068:1181_1920x0_80_0_0_4ab93d3009aff137f591a71e8a8841d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт

В субботу в Крым атмосферный холодный фронт принесет похолодание и снег

00:01 15.02.2025
 
Снег в Крыму
Снег в Крыму
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью без осадков, днем прохождение атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами сильные осадки, гололед, гололедица, отложение мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, днем +3…+8 градусов с понижением к вечеру до 0…-2", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, вечером переходящий в снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7 градусов с понижением к вечеру до 0...-2.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь, вечером небольшой дождь, мокрый снег. Ветер южный, во второй половине дня северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов с понижением к вечеру до +2.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ночью +1...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+8.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Снег в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Вчера, 19:15Радио "Спутник в Крыму"
Новый снежный удар ждет крымчан в выходные - прогноз ФОБОС
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния