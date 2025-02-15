https://crimea.ria.ru/20250215/v-subbotu-krym-nakroet-atmosfernyy-kholodnyy-front-1143930248.html

В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт

В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт - РИА Новости Крым, 15.02.2025

В субботу Крым накроет атмосферный холодный фронт

В субботу в Крыму ночью без осадков, днем прохождение атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег... РИА Новости Крым, 15.02.2025

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2025-02-15T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ночью без осадков, днем прохождение атмосферного холодного фронта вызовет на полуострове дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами сильные осадки, гололед, гололедица, отложение мокрого снега. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь, вечером переходящий в снег, отложение мокрого снега. Гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +5...+7 градусов с понижением к вечеру до 0...-2.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, утром, днем небольшой дождь, вечером небольшой дождь, мокрый снег. Ветер южный, во второй половине дня северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов с понижением к вечеру до +2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ночью +1...+3 градуса, днем столбики термометров покажут +6...+8.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250214/novyy-snezhnyy-udar-zhdet-krymchan-v-vykhodnye---prognoz-fobos-1144171292.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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