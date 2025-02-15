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Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 15.02.2025
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Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили
Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили
Спасатели полностью потушили возгорание на Центральном рынке в Симферополе. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T07:15
2025-02-15T11:29
симферополь
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе
происшествия
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Спасатели полностью потушили возгорание на Центральном рынке в Симферополе. Об этом сообщили в МЧС России.Торговые павильоны загорелись в пятницу около 20.30. Первоначально площадь пожара составляла около трехсот квадратных метров, но из-за ветра он быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь разросся уже на тысячу "квадратов". Около 22:00 пожар на рынке был локализован на 1000 квадратных метрах. Пострадавших при возгорании нет.В связи с возгоранием в торговом центре прокуратура начала проверку. На месте происшествия работал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе, происшествия, новости крыма, общество
Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили

В Симферополе потушили пожар на Центральном рынке

07:15 15.02.2025 (обновлено: 11:29 15.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПоследствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе
Последствия пожара в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Спасатели полностью потушили возгорание на Центральном рынке в Симферополе. Об этом сообщили в МЧС России.
"Пожар в Симферополе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Торговые павильоны загорелись в пятницу около 20.30. Первоначально площадь пожара составляла около трехсот квадратных метров, но из-за ветра он быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь разросся уже на тысячу "квадратов". Около 22:00 пожар на рынке был локализован на 1000 квадратных метрах. Пострадавших при возгорании нет.
В связи с возгоранием в торговом центре прокуратура начала проверку. На месте происшествия работал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский.
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СимферопольПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар в торговом центре в районе стадиона "Локомотив" в СимферополеПроисшествияНовости КрымаОбщество
 
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