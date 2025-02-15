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Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили

Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Пожар на Центральном рынке в Симферополе потушили

Спасатели полностью потушили возгорание на Центральном рынке в Симферополе. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T07:15

2025-02-15T07:15

2025-02-15T11:29

симферополь

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе

происшествия

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Спасатели полностью потушили возгорание на Центральном рынке в Симферополе. Об этом сообщили в МЧС России.Торговые павильоны загорелись в пятницу около 20.30. Первоначально площадь пожара составляла около трехсот квадратных метров, но из-за ветра он быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь разросся уже на тысячу "квадратов". Около 22:00 пожар на рынке был локализован на 1000 квадратных метрах. Пострадавших при возгорании нет.В связи с возгоранием в торговом центре прокуратура начала проверку. На месте происшествия работал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе, происшествия, новости крыма, общество