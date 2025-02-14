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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.02.2025

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T09:48

2025-02-14T09:48

2025-02-14T09:48

запорожская область

евгений балицкий

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадал водитель.Пассажиров в момент атаки в салоне не было, поскольку автобус только выехал с автостанции и отправился по маршруту, уточил глава региона.Несколькими днями ранее ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской областиВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой КаховкеВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия