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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области - РИА Новости Крым, 14.02.2025
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T09:48
2025-02-14T09:48
2025-02-14T09:48
запорожская область
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадал водитель.Пассажиров в момент атаки в салоне не было, поскольку автобус только выехал с автостанции и отправился по маршруту, уточил глава региона.Несколькими днями ранее ВСУ атаковали автостоянку в Энергодаре в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской областиВСУ обстреляли Парк Славы и картинную галерею в Новой КаховкеВСУ атаковали Запорожскую ТЭС – без света более 50 тысяч абонентов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Запорожской области
При ударе ВСУ по рейсовому автобусу в Пологах пострадал водитель - Балицкий