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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках - РИА Новости Крым, 14.02.2025

ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках

Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T15:20

2025-02-14T15:20

2025-02-14T15:21

херсонская область

алешки

новая каховка

новости

происшествия

обстрелы всу

владимир сальдо

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что один из ударов пришелся по рейсовому автобусу в Новой Каховке.Кроме того, под огнем боевиков оказался жилой сектор в Алешках. За минувшие сутки ВСУ били по Каховке, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Пострадавших нет. повреждены дома. отметил Сальдо. Ранее в пятницу ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадал водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

алешки

новая каховка

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, алешки, новая каховка, новости, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии