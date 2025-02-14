https://crimea.ria.ru/20250214/vsu-atakovali-reysovyy-avtobus-v-novoy-kakhovke-i-doma-v-aleshkakh-1144177454.html
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках - РИА Новости Крым, 14.02.2025
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:20
2025-02-14T15:20
2025-02-14T15:21
херсонская область
алешки
новая каховка
новости
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144177335_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_0f35206815ecd238600dee10a7308603.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что один из ударов пришелся по рейсовому автобусу в Новой Каховке.Кроме того, под огнем боевиков оказался жилой сектор в Алешках. За минувшие сутки ВСУ били по Каховке, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Пострадавших нет. повреждены дома. отметил Сальдо. Ранее в пятницу ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадал водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
алешки
новая каховка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144177335_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_0f865062f771eec6042678c76696a9ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, алешки, новая каховка, новости, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
В Херсонской области 4 человека ранены при атаке ВСУ по автобусу и жилым домам - Сальдо
15:20 14.02.2025 (обновлено: 15:21 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что один из ударов пришелся по рейсовому автобусу в Новой Каховке.
"По предварительной информации, ранен один человек — мужчина 1962 года рождения. Пострадавший доставлен в Каховскую больницу", - написал Сальдо в Telegram.
Кроме того, под огнем боевиков оказался жилой сектор в Алешках.
"В следствие варварского обстрела жилого сектора пострадали трое местных жителей — женщина 1949-го и мужчины 1969 и 1970 годов рождения. Все они госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу", - добавил губернатор.
За минувшие сутки ВСУ били по Каховке, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Пострадавших нет. повреждены дома. отметил Сальдо.
Ранее в пятницу ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском
муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадал водитель.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.