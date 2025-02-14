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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках - РИА Новости Крым, 14.02.2025
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках
Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:20
2025-02-14T15:21
херсонская область
алешки
новая каховка
новости
происшествия
обстрелы всу
владимир сальдо
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что один из ударов пришелся по рейсовому автобусу в Новой Каховке.Кроме того, под огнем боевиков оказался жилой сектор в Алешках. За минувшие сутки ВСУ били по Каховке, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Пострадавших нет. повреждены дома. отметил Сальдо. Ранее в пятницу ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадал водитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, алешки, новая каховка, новости, происшествия, обстрелы всу, владимир сальдо, новые регионы россии
ВСУ атаковали рейсовый автобус в Новой Каховке и дома в Алешках

В Херсонской области 4 человека ранены при атаке ВСУ по автобусу и жилым домам - Сальдо

15:20 14.02.2025 (обновлено: 15:21 14.02.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ на Херсонскую область
Последствия атаки ВСУ на Херсонскую область
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя ранены в результате украинских обстрелов в Новой Каховке и Алешках. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что один из ударов пришелся по рейсовому автобусу в Новой Каховке.
"По предварительной информации, ранен один человек — мужчина 1962 года рождения. Пострадавший доставлен в Каховскую больницу", - написал Сальдо в Telegram.
Кроме того, под огнем боевиков оказался жилой сектор в Алешках.

"В следствие варварского обстрела жилого сектора пострадали трое местных жителей — женщина 1949-го и мужчины 1969 и 1970 годов рождения. Все они госпитализированы в Алешкинскую центральную районную больницу", - добавил губернатор.

За минувшие сутки ВСУ били по Каховке, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Катериновке, Малой Лепетихе и Ольгино. Пострадавших нет. повреждены дома. отметил Сальдо.
Ранее в пятницу ВСУ атаковали рейсовый автобус в Пологовском муниципальном округе Запорожской области. Как сообщил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате обстрела пострадал водитель.
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Херсонская областьАлешкиНовая КаховкаНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУВладимир СальдоНовые регионы России
 
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