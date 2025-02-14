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Армия России освободила населенные пункты в ДНР

Армия России освободила населенные пункты в ДНР - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Армия России освободила населенные пункты в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:35

2025-02-14T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Об этом сообщает Минобороны.Ранее подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики". 11 февраля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Орехово-Василевку в ДонбассеРоссийские войска освободили город Дзержинск в ДНРРоссийские войска освободили Дружбу в ДНР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)