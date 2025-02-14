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Армия России освободила населенные пункты в ДНР
Армия России освободила населенные пункты в ДНР - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Армия России освободила населенные пункты в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:35
2025-02-14T13:35
2025-02-14T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта в ДНР - Дачное и Зеленое поле. Об этом сообщает Минобороны.Ранее подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Водяное Второе Донецкой Народной Республики". 11 февраля российские войска взяли под контроль населенный пункт Ясеневое в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные освободили Орехово-Василевку в ДонбассеРоссийские войска освободили город Дзержинск в ДНРРоссийские войска освободили Дружбу в ДНР
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новости сво, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила населенные пункты в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Зеленое поле в ДНР
13:35 14.02.2025 (обновлено: 13:37 14.02.2025)