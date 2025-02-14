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В Севастополе за пять лет построили восемь школ и 11 детсадов

В Севастополе за пять лет построили восемь школ и 11 детсадов - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Севастополе за пять лет построили восемь школ и 11 детсадов

В Севастополе за последние пять лет построили восемь новых школ более чем на 4300 мест и 11 детских садов на 2360 мест. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T14:08

2025-02-14T14:08

2025-02-14T16:11

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

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нацпроекты в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за последние пять лет построили восемь новых школ более чем на 4300 мест и 11 детских садов на 2360 мест. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По президентской программе капитальных ремонтов за три года в городе отремонтировали 27 объектов в 15 школах. По словам Развожаева, благодаря этому обновлению в отремонтированные школы вернулись многие педагоги.Губернатор также отметил, что в Севастополе полностью избавились от очереди в детсады."У нас стопроцентный охват всех, кто желает в Севастополе отдать ребенка от нуля до трех и от трех до семи лет, получают место в детском саду, и у нас даже есть небольшой запас", - уточнил он.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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