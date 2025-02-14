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В Севастополе за пять лет построили восемь школ и 11 детсадов
В Севастополе за пять лет построили восемь школ и 11 детсадов - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Севастополе за пять лет построили восемь школ и 11 детсадов
В Севастополе за последние пять лет построили восемь новых школ более чем на 4300 мест и 11 детских садов на 2360 мест. Об этом сообщил губернатор города Михаил РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T14:08
2025-02-14T14:08
2025-02-14T16:11
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михаил развожаев
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за последние пять лет построили восемь новых школ более чем на 4300 мест и 11 детских садов на 2360 мест. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По президентской программе капитальных ремонтов за три года в городе отремонтировали 27 объектов в 15 школах. По словам Развожаева, благодаря этому обновлению в отремонтированные школы вернулись многие педагоги.Губернатор также отметил, что в Севастополе полностью избавились от очереди в детсады."У нас стопроцентный охват всех, кто желает в Севастополе отдать ребенка от нуля до трех и от трех до семи лет, получают место в детском саду, и у нас даже есть небольшой запас", - уточнил он.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, владимир путин (политик), образование в крыму и севастополе, школа, нацпроекты в севастополе
В Севастополе за пять лет построили восемь школ и 11 детсадов
В Севастополе за пять лет построили 8 новых школ и 11 детских садов – Развожаев
14:08 14.02.2025 (обновлено: 16:11 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе за последние пять лет построили восемь новых школ более чем на 4300 мест и 11 детских садов на 2360 мест. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"В период с 2019 года мы построили и реконструировали 20 объектов. Это восемь новых школ на 4389 мест, 11 детских садов на 2360 мест", - сказал градоначальник.
По президентской программе капитальных ремонтов за три года в городе отремонтировали 27 объектов в 15 школах. По словам Развожаева, благодаря этому обновлению в отремонтированные школы вернулись многие педагоги.
Губернатор также отметил, что в Севастополе полностью избавились от очереди в детсады.
"У нас стопроцентный охват всех, кто желает в Севастополе отдать ребенка от нуля до трех и от трех до семи лет, получают место в детском саду, и у нас даже есть небольшой запас", - уточнил он.
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