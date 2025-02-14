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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:25
2025-02-14T13:25
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд перекрыли в пятницу в 12.48, о причинах не сообщалось. Через полчаса все ограничения были сняты.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
В Севастополе открыли рейд

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта

13:25 14.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевХрустальная бухта в Севастополе
Хрустальная бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд перекрыли в пятницу в 12.48, о причинах не сообщалось. Через полчаса все ограничения были сняты.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.
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