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В Севастополе остановили паром

В Севастополе остановили паром - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Севастополе остановили паром

В Севастополе временно приостановили движение парома через бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T14:55

2025-02-14T14:55

2025-02-14T14:59

севастополь

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новости севастополя

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе временно приостановили движение парома через бухту. Об этом предупредили в городском дептрансе.Это уже второе за день ограничение в работе городского морского пассажирского транспорта. Ранее рейд перекрывали в пятницу в 12.48, о причинах не сообщалось. Через полчаса все ограничения были сняты.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, новости севастополя, департамент транспорта севастополя