В Севастополе иностранца осудили за шпионаж
В Севастополе гражданин иностранного государства осужден за шпионаж на 14 лет
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Севастополе гражданин иностранного государства осужден за шпионаж
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Гражданин иностранного государства в Севастополе осужден за шпионаж на 14 лет колонии строгого режима. Он передавал данные о расположении военных объектов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.
"Установлено, что 43-летний иностранец посредством мессенджера Telegram установил отношения с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины и предложил оказывать содействие противнику России – Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Осужденный собирал и передавал разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ. С помощью этой информации враг определял подходящие цели для огневого поражения.
Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в шпионаже, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее за передачу сведениям спецслужбам Украины была осуждена 33-летняя жительница Херсонской области. Против нее было возбуждено уголовное дело о государственной измене, в колонии она проведет 12,5 лет.
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