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В Севастополе иностранца осудили за шпионаж

В Севастополе иностранца осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Севастополе иностранца осудили за шпионаж

Гражданин иностранного государства в Севастополе осужден за шпионаж на 14 лет колонии строгого режима. Он передавал данные о расположении военных объектов,... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T14:41

2025-02-14T14:41

2025-02-14T14:41

шпионаж

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Гражданин иностранного государства в Севастополе осужден за шпионаж на 14 лет колонии строгого режима. Он передавал данные о расположении военных объектов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.Осужденный собирал и передавал разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ. С помощью этой информации враг определял подходящие цели для огневого поражения.Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в шпионаже, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Ранее за передачу сведениям спецслужбам Украины была осуждена 33-летняя жительница Херсонской области. Против нее было возбуждено уголовное дело о государственной измене, в колонии она проведет 12,5 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуРоссиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионажКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФа

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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