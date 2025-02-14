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В Севастополе иностранца осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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В Севастополе иностранца осудили за шпионаж
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж
Гражданин иностранного государства в Севастополе осужден за шпионаж на 14 лет колонии строгого режима. Он передавал данные о расположении военных объектов,... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T14:41
2025-02-14T14:41
шпионаж
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Гражданин иностранного государства в Севастополе осужден за шпионаж на 14 лет колонии строгого режима. Он передавал данные о расположении военных объектов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.Осужденный собирал и передавал разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ. С помощью этой информации враг определял подходящие цели для огневого поражения.Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в шпионаже, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Ранее за передачу сведениям спецслужбам Украины была осуждена 33-летняя жительница Херсонской области. Против нее было возбуждено уголовное дело о государственной измене, в колонии она проведет 12,5 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуРоссиянин из Херсонской области проведет в колонии 11 лет за шпионажКрымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФа
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шпионаж, главное управление разведки украины (гур), севастополь, новости севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, закон и право
В Севастополе иностранца осудили за шпионаж

В Севастополе гражданин иностранного государства осужден за шпионаж на 14 лет

14:41 14.02.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюВ Севастополе гражданин иностранного государства осужден за шпионаж
В Севастополе гражданин иностранного государства осужден за шпионаж
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Гражданин иностранного государства в Севастополе осужден за шпионаж на 14 лет колонии строгого режима. Он передавал данные о расположении военных объектов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым.
"Установлено, что 43-летний иностранец посредством мессенджера Telegram установил отношения с представителями Главного управления разведки министерства обороны Украины и предложил оказывать содействие противнику России – Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Осужденный собирал и передавал разведданные о местах дислокации в Севастополе вооружения, военной техники, подразделений и объектов ВС РФ. С помощью этой информации враг определял подходящие цели для огневого поражения.
Севастопольский городской суд признал подсудимого виновным в шпионаже, ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее за передачу сведениям спецслужбам Украины была осуждена 33-летняя жительница Херсонской области. Против нее было возбуждено уголовное дело о государственной измене, в колонии она проведет 12,5 лет.
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ШпионажГлавное управление разведки Украины (ГУР)СевастопольНовости СевастополяУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЗакон и право
 
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