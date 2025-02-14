https://crimea.ria.ru/20250214/v-sevastopole-15-letnyaya-devushka-ukrala-v-magazine-butylku-vodki-1144168612.html

В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки

В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки

В Севастополе 15-летняя школьница украла в магазине бутылку водки и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T10:33

2025-02-14T10:33

2025-02-14T10:45

севастополь

новости севастополя

кража

закон и право

умвд россии по севастополю

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144168750_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_be50cf257a54326343ec07d4ea356376.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летняя школьница украла в магазине бутылку водки и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает полиция города.По данным правоохранителей, девочка, зная, что несовершеннолетним не продают алкоголь, пошла на хитрость: она пришла в магазин с подругой, попросила ее купить что-то на кассе, сама тем временем спрятала в рукав украденную бутылку водки и направилась к выходу. Все заметила уборщица и потребовала вернуть похищенное.На место происшествия прибыли правоохранители и доставили похитительницу в отдел полиции. Как оказалось, девочка уже попадала ранее в поле зрение правоохранителей. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело, а сама она находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вор обчистил квартиру и выпил хозяйский алкогольКультурный отдых: петербуржец украл ящик алкоголя из магазина в ФеодосииНайти дом за решеткой: в Крыму бездомный украл алкоголь из магазина

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, кража, закон и право, умвд россии по севастополю, новости крыма