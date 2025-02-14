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В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки
В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки
В Севастополе 15-летняя школьница украла в магазине бутылку водки и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает полиция города. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T10:33
2025-02-14T10:33
2025-02-14T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летняя школьница украла в магазине бутылку водки и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает полиция города.По данным правоохранителей, девочка, зная, что несовершеннолетним не продают алкоголь, пошла на хитрость: она пришла в магазин с подругой, попросила ее купить что-то на кассе, сама тем временем спрятала в рукав украденную бутылку водки и направилась к выходу. Все заметила уборщица и потребовала вернуть похищенное.На место происшествия прибыли правоохранители и доставили похитительницу в отдел полиции. Как оказалось, девочка уже попадала ранее в поле зрение правоохранителей. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело, а сама она находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вор обчистил квартиру и выпил хозяйский алкогольКультурный отдых: петербуржец украл ящик алкоголя из магазина в ФеодосииНайти дом за решеткой: в Крыму бездомный украл алкоголь из магазина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, кража, закон и право, умвд россии по севастополю, новости крыма
В Севастополе 15-летняя девушка украла в магазине бутылку водки
В Севастополе 15-летняя школьница получила уголовное дело за кражу бутылки водки
10:33 14.02.2025 (обновлено: 10:45 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе 15-летняя школьница украла в магазине бутылку водки и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает полиция города.
По данным правоохранителей, девочка, зная, что несовершеннолетним не продают алкоголь, пошла на хитрость: она пришла в магазин с подругой, попросила ее купить что-то на кассе, сама тем временем спрятала в рукав украденную бутылку водки и направилась к выходу. Все заметила уборщица и потребовала вернуть похищенное.
"Испугавшись, юная правонарушительница выбежала из магазина, однако тут же была настигнута кассиром. Он схватил ее за рукав куртки, из которого бутылка и выпала", - сообщили детали инцидента правоохранители.
На место происшествия прибыли правоохранители и доставили похитительницу в отдел полиции. Как оказалось, девочка уже попадала ранее в поле зрение правоохранителей. Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело, а сама она находится в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
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