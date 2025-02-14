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В Крыму действует наибольшее в России число кадетских классов СК
В Крыму действует наибольшее в России число кадетских классов СК - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Крыму действует наибольшее в России число кадетских классов СК
В Крыму на сегодняшний день действует восемь кадетских классов Следственного комитета России – наибольшее количество среди всех регионов страны. Об этом на... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T12:11
2025-02-14T12:11
2025-02-14T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на сегодняшний день действует восемь кадетских классов Следственного комитета России – наибольшее количество среди всех регионов страны. Об этом на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев.Он также напомнил, что в Севастополе успешно функционирует кадетский корпус СК России имени Владимира Истомина.Кроме того, ведомственная образовательная система Следственного комитета в минувшем году пополнилась Луганской академией СК и расположенным там же кадетским корпусом, где также обучаются крымчане, добавил Терентьев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Крыму действует наибольшее в России число кадетских классов СК
В Крыму действует наибольшее количество кадетских классов СК среди регионов России