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В Белом доме допускают отправку военных США на Украину

В Белом доме допускают отправку военных США на Украину - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Белом доме допускают отправку военных США на Украину

Администрация США может ужесточить санкции против России и отправить свои войска на Украину, если Москва не будет вести переговоры "добросовестно". Об этом... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T08:38

2025-02-14T08:38

2025-02-14T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Администрация США может ужесточить санкции против России и отправить свои войска на Украину, если Москва не будет вести переговоры "добросовестно". Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента Джей Ди Вэнса.Вице-президент также заявил, что США, помимо военных мер, могут использовать против России "экономические рычаги воздействия".При этом он добавил, что пока слишком рано говорить о гарантиях безопасности для Украины от США и Европы. Эта проблема, а также вопрос границ Украины и России будет обсуждаться на переговорах, полагает Вэнс.Для Вашингтона важно, чтобы Украина "обладала суверенной независимостью", добавил вице-президент.12 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Кремля, разговор продолжался около полутора часов. Главы государств, в частности, обсудили ситуацию на Украине. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами, а Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.Американский лидер после разговора с президентом РФ заявил, что прекращение огня на Украине возможно уже в недалеком будущем. Он также заявил, что намерен продолжить контакты и рассчитывает на первую совместную встречу в Саудовской Аравии. Как отметил Трамп, они договорились поручить своим командам начать переговоры "немедленно", со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Трамп анонсировал встречу России, Украины и СШАПутин поговорил с Трампом - чего ожидать ЗеленскомуПочему Штаты не уведомили союзников о переговорах Трампа и Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джей ди вэнс, сша, украина, в мире, политика, новости сво, новости, россия