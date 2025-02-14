https://crimea.ria.ru/20250214/udar-po-chernobylskoy-aes-i-peregovory-po-ukraine-glavnoe-za-den-1144196796.html

Удар по Чернобыльской АЭС и переговоры по Украине: главное за день

Удар по Чернобыльской АЭС и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Удар по Чернобыльской АЭС и переговоры по Украине: главное за день

Украинская армия нанесла удар по саркофагу четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. От украинских обстрелов также пострадала Запорожская... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T22:54

2025-02-14T22:54

2025-02-14T22:54

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СИМФЕРОПОЛЬ,14 фев - РИА Новости Крым. Украинская армия нанесла удар по саркофагу четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. От украинских обстрелов также пострадала Запорожская ТЭС, из строя вышла линия электропередачи, снабжающая ЗАЭС. Президент США Дональд Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Россией и Украиной. В Севастополе погиб водитель скорой помощи, еще четыре человека пострадали, включая пятилетнего пациента. Армия России освободила два населенных пункта в ДНР. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и заслушал доклад о развитии Севастополя. Крупный пожар произошел в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провокация Украины в зоне ЧАЭСЗаявления о том, что Россия якобы нанесла удар бепилотником по саркофагу в зоне ЧАЭС – это не что иное, как провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что "не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики".Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока.ВСУ атаковали Запорожскую ТЭСВ результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС обесточены более 50 тысяч жителей Запорожской области, сообщает министерство энергетики региона.На неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1", сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Отмечается, что на данный момент станция запитана от высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".Трамп анонсировал встречу России, Украины и СШАПредставители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии, заявил американский президент Дональд Трамп."Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Владимиром Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать. Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Мы хотим ее завершить", — цитирует Трампа РИА Новости.Водитель скорой помощи погиб в ДТП в СевастополеВ Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в управлении МВД по региону."Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Nissan. От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковая машина выехала за пределы проезжей части и наехала на световую опору", - говорится в сообщении.Армия России освободила населенные пункты в ДНРВ Донецкой народной республике российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта - Дачное и Зеленое поле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщил регулятор. Текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в ЦБ.Путин встретился с РазвожаевымМихаил Развожаев доложил президенту о развитии региона, о строительстве яхтенной марины в Балаклаве и о строительстве кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ).Глава Российской Федерации в итоге одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре этого года

https://crimea.ria.ru/20250214/novyy-snezhnyy-udar-zhdet-krymchan-v-vykhodnye---prognoz-fobos-1144171292.html

https://crimea.ria.ru/20250214/britaniya-i-ssha-obsudili-uchastie-zelenskogo-v-peregovorakh-1144189823.html

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https://crimea.ria.ru/20250214/putin-podderzhal-stroitelstvo-sovremennogo-kampusa-v-sevastopole-1144176741.html

https://crimea.ria.ru/20250214/dvoe-detey-i-dvoe-vzroslykh-postradali-v-troynom-dtp-v-krymu--1144178183.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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