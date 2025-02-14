https://crimea.ria.ru/20250214/udar-po-chernobylskoy-aes-i-peregovory-po-ukraine-glavnoe-za-den-1144196796.html
Удар по Чернобыльской АЭС и переговоры по Украине: главное за день
Удар по Чернобыльской АЭС и переговоры по Украине: главное за день - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Удар по Чернобыльской АЭС и переговоры по Украине: главное за день
Украинская армия нанесла удар по саркофагу четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. От украинских обстрелов также пострадала Запорожская... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T22:54
2025-02-14T22:54
2025-02-14T22:54
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 фев - РИА Новости Крым. Украинская армия нанесла удар по саркофагу четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. От украинских обстрелов также пострадала Запорожская ТЭС, из строя вышла линия электропередачи, снабжающая ЗАЭС. Президент США Дональд Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Россией и Украиной. В Севастополе погиб водитель скорой помощи, еще четыре человека пострадали, включая пятилетнего пациента. Армия России освободила два населенных пункта в ДНР. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и заслушал доклад о развитии Севастополя. Крупный пожар произошел в Симферополе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Провокация Украины в зоне ЧАЭСЗаявления о том, что Россия якобы нанесла удар бепилотником по саркофагу в зоне ЧАЭС – это не что иное, как провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что "не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики".Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока.ВСУ атаковали Запорожскую ТЭСВ результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС обесточены более 50 тысяч жителей Запорожской области, сообщает министерство энергетики региона.На неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи "Ферросплавная-1", сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Отмечается, что на данный момент станция запитана от высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".Трамп анонсировал встречу России, Украины и СШАПредставители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии, заявил американский президент Дональд Трамп."Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Владимиром Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать. Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Мы хотим ее завершить", — цитирует Трампа РИА Новости.Водитель скорой помощи погиб в ДТП в СевастополеВ Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в управлении МВД по региону."Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Nissan. От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковая машина выехала за пределы проезжей части и наехала на световую опору", - говорится в сообщении.Армия России освободила населенные пункты в ДНРВ Донецкой народной республике российские военнослужащие взяли под контроль еще два населенных пункта - Дачное и Зеленое поле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, сообщил регулятор. Текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в ЦБ.Путин встретился с РазвожаевымМихаил Развожаев доложил президенту о развитии региона, о строительстве яхтенной марины в Балаклаве и о строительстве кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ).Глава Российской Федерации в итоге одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре этого года
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 фев - РИА Новости Крым. Украинская армия нанесла удар по саркофагу четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции. От украинских обстрелов также пострадала Запорожская ТЭС, из строя вышла линия электропередачи, снабжающая ЗАЭС. Президент США Дональд Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Россией и Украиной. В Севастополе погиб водитель скорой помощи, еще четыре человека пострадали, включая пятилетнего пациента. Армия России освободила два населенных пункта в ДНР. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и заслушал доклад о развитии Севастополя. Крупный пожар произошел в Симферополе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Провокация Украины в зоне ЧАЭС
Заявления о том, что Россия якобы нанесла удар бепилотником по саркофагу в зоне ЧАЭС
– это не что иное, как провокация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что "не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики".
"Любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", - цитирует Пескова РИА Новости.
Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью сотрудники зафиксировали взрыв на Чернобыльской площадке со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока.
ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС
В результате артиллерийского удара украинских боевиков по Запорожской ТЭС
обесточены более 50 тысяч жителей Запорожской области, сообщает министерство энергетики региона.
"В ночь на 13 февраля вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На неопределенный срок вышла из строя линия электропередачи
"Ферросплавная-1", сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Отмечается, что на данный момент станция запитана от высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская".
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США
Представители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии
, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Владимиром Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать. Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Мы хотим ее завершить", — цитирует Трампа РИА Новости.
Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Севастополе
В Севастополе машина скорой помощи столкнулась
с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
"Произошло столкновение автомобиля скорой помощи с легковым автомобилем Nissan. От столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся, а легковая машина выехала за пределы проезжей части и наехала на световую опору", - говорится в сообщении.
Армия России освободила населенные пункты в ДНР
В Донецкой народной республике российские военнослужащие взяли под контроль
еще два населенных пункта - Дачное и Зеленое поле. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Дачное Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое поле в ДНР", - говорится в сообщении.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%
Банк России на первом заседании в этом году сохранил ключевую ставку
на уровне 21% годовых, сообщил регулятор. Текущее инфляционное давление остается высоким, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в ЦБ.
"Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", - говорится в сообщении.
Путин встретился с Развожаевым
Михаил Развожаев доложил президенту о развитии региона, о строительстве яхтенной марины в Балаклаве и о строительстве кампуса мирового уровня
на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ).
"Чтобы университет эффективно развивался, требуется строительство современного кампуса мирового уровня. Проект этот есть, он достаточно хорошо проработан. Считаем, что университет может стать образовательным центром и для исторических территорий, и центром образования для стран Глобального Юга, учитывая, что иностранные студенты активно приезжают в Севастополь для обучения", - сказал Развожаев.
Глава Российской Федерации в итоге одобрил участие губернатора Севастополя
Михаила Развожаева в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре этого года