https://crimea.ria.ru/20250214/tramp-anonsiroval-vstrechu-rossii-ukrainy-i-ssha-1144164259.html

Трамп анонсировал встречу России, Украины и США

Трамп анонсировал встречу России, Украины и США - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Трамп анонсировал встречу России, Украины и США

Высокопоставленные представители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T06:42

2025-02-14T06:42

2025-02-14T06:47

дональд трамп

сша

россия

украина

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143587291_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bb7906eba9725524fb97c1fb58a5fcfb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Высокопоставленные представители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.В четверг он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Накануне глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".Телефонный разговор между президентами России США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В качестве места будущей встречи стороны обсуждают столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, но окончательного решения еще не принято, сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250213/putin-pogovoril-s-trampom---chego-ozhidat-zelenskomu-1144153985.html

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, украина, политика, в мире, новости