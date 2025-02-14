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Трамп анонсировал встречу России, Украины и США - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Трамп анонсировал встречу России, Украины и США
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США
Высокопоставленные представители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T06:42
2025-02-14T06:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Высокопоставленные представители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.В четверг он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.Накануне глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".Телефонный разговор между президентами России США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В качестве места будущей встречи стороны обсуждают столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, но окончательного решения еще не принято, сказал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, россия, украина, политика, в мире, новости
Трамп анонсировал встречу России, Украины и США

Представители России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии - Трамп

06:42 14.02.2025 (обновлено: 06:47 14.02.2025)
 
© AP Photo Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP Photo Ben Curtis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Высокопоставленные представители России, США и Украины на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Завтра встреча в Мюнхене, а на следующей неделе встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Владимиром Путиным, а с высшими должностными лицами. И Украина тоже будет в этом участвовать. Мы посмотрим, удастся ли нам закончить эту войну. Мы хотим ее завершить", — цитирует Трампа РИА Новости.

В четверг он также сообщил, что высокопоставленные представители России, США и Украины встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Накануне глава Белого дома заявил, что хотел бы вернуть Россию в G7, поскольку в "Большой семерке" только и говорят, что о России".
Телефонный разговор между президентами России США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом был конструктивный, рабочий и достаточно откровенный, отметил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В качестве места будущей встречи стороны обсуждают столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, но окончательного решения еще не принято, сказал он.
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