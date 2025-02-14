https://crimea.ria.ru/20250214/tochechnye-vybrosy-mazuta-nashli-v-sevastopole-1144166813.html

Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе

Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе

В Севастополе выявлены новые единичные выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T09:42

2025-02-14T09:42

2025-02-14T09:42

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крым

севастополь

краснодарский край

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе выявлены новые единичные выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что на данный момент с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Они совершили 483 спуска и собрали со дна 557 мешков с нефтесодержащими отходами.В Крыму специалисты обследуют 525 километров побережья, из них очищено почти 214 километров. Всего собрано 719 тонн загрязненного песка и грунта.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 659 тонн загрязнений.В Краснодарском крае обследуют 256 километров берега, вывезено 184 тысячи тонн грязного песка.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазутаШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"На берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута

крым

севастополь

краснодарский край

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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