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Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе
Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе
В Севастополе выявлены новые единичные выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T09:42
2025-02-14T09:42
2025-02-14T09:42
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе выявлены новые единичные выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в МЧС России.Отмечается, что на данный момент с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера. Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Они совершили 483 спуска и собрали со дна 557 мешков с нефтесодержащими отходами.В Крыму специалисты обследуют 525 километров побережья, из них очищено почти 214 километров. Всего собрано 719 тонн загрязненного песка и грунта.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 659 тонн загрязнений.В Краснодарском крае обследуют 256 километров берега, вывезено 184 тысячи тонн грязного песка.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли есть черноморскую рыбу после разлива мазутаШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"На берегу Азовского моря обнаружили выбросы мазута
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, севастополь, краснодарский край, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, экология, новости, новости крыма, новости севастополя
Точечные выбросы мазута нашли в Севастополе
В Севастополе обнаружены точечные выбросы мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе выявлены новые единичные выбросы мазута на берег. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Краснодарском крае и Республике Крым новые случаи выбросов нефтепродуктов не зафиксированы. В Севастополе на одном участке обнаружены случаи точечных выбросов мазута", - говорится в сообщении спасателей.
Отмечается, что на данный момент с берегов Крыма, Севастополя и Краснодарского края собрано свыше 186 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. К мониторингу берега и акватории привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера.
Водолазы обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Они совершили 483 спуска и собрали со дна 557 мешков с нефтесодержащими отходами.
В Крыму специалисты обследуют 525 километров побережья, из них очищено почти 214 километров. Всего собрано 719 тонн загрязненного песка и грунта.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 659 тонн загрязнений.
В Краснодарском крае обследуют 256 километров берега, вывезено 184 тысячи тонн грязного песка.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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