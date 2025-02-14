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Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе
Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе
В столкновении машины скорой помощи и кроссовера в Севастополе пострадала медик, а также мать с пятилетним ребенком. По факту ДТП прокуратура начала проверку... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T08:31
2025-02-14T08:31
2025-02-14T10:02
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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происшествия
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В столкновении машины скорой помощи и кроссовера в Севастополе пострадала медик, а также мать с пятилетним ребенком. По факту ДТП прокуратура начала проверку. сообщили в надзорном ведомстве. Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Антон Кугатов. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Результаты проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле надзорного ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура города севастополя
Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе
В Севастополе прокуратура начала проверку после смертельной аварии со "скорой"
08:31 14.02.2025 (обновлено: 10:02 14.02.2025)