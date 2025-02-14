https://crimea.ria.ru/20250214/stali-izvestny-podrobnosti-smertelnoy-avarii-so-skoroy-v-sevastopole-1144165808.html

Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе

Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе

В столкновении машины скорой помощи и кроссовера в Севастополе пострадала медик, а также мать с пятилетним ребенком. По факту ДТП прокуратура начала проверку... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T08:31

2025-02-14T08:31

2025-02-14T10:02

севастополь

дтп

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происшествия

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В столкновении машины скорой помощи и кроссовера в Севастополе пострадала медик, а также мать с пятилетним ребенком. По факту ДТП прокуратура начала проверку. сообщили в надзорном ведомстве. Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Антон Кугатов. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Результаты проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле надзорного ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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