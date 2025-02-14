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Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе
Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе
В столкновении машины скорой помощи и кроссовера в Севастополе пострадала медик, а также мать с пятилетним ребенком. По факту ДТП прокуратура начала проверку... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T08:31
2025-02-14T10:02
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В столкновении машины скорой помощи и кроссовера в Севастополе пострадала медик, а также мать с пятилетним ребенком. По факту ДТП прокуратура начала проверку. сообщили в надзорном ведомстве. Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Антон Кугатов. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Результаты проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле надзорного ведомства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура города севастополя
Стали известны подробности смертельной аварии со "скорой" в Севастополе

В Севастополе прокуратура начала проверку после смертельной аварии со "скорой"

08:31 14.02.2025 (обновлено: 10:02 14.02.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В столкновении машины скорой помощи и кроссовера в Севастополе пострадала медик, а также мать с пятилетним ребенком. По факту ДТП прокуратура начала проверку. сообщили в надзорном ведомстве.
Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель скорой и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.
"В результате ДТП погиб водитель скорой помощи, телесные повреждения получили водитель легкового автомобиля и трое пассажиров скорой помощи: медицинский работник, малолетний ребенок и его мать", - уточняется в сообщении.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор Ленинского района Антон Кугатов. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Результаты проверки и принятие процессуального решения по данному факту находятся на контроле надзорного ведомства.
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СевастопольДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияПрокуратура города Севастополя
 
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