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Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело
По факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава управления СК по... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T10:02
2025-02-14T10:02
2025-02-14T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 фев - РИА Новости Крым. По факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава управления СК по Крыму и Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в СевастопольВ ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС
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Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело
По факту смертельной аварии с автомобилем "скорой" в Севастополе возбудят уголовное дело
10:02 14.02.2025 (обновлено: 10:03 14.02.2025)