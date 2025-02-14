https://crimea.ria.ru/20250214/smertelnaya-avariya-so-skoroy-v-sevastopole---sk-vozbudil-delo-1144167915.html

Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело

Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело

По факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава управления СК по... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T10:02

2025-02-14T10:02

2025-02-14T10:03

ситуация на дорогах крыма

дтп в крыму и севастополе

севастополь

новости севастополя

происшествия

гсу ск россии по крыму и севастополю

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144167802_0:8:1571:892_1920x0_80_0_0_5544610f8ce4fa04872a605653a8a142.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,14 фев - РИА Новости Крым. По факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава управления СК по Крыму и Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в СевастопольВ ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, крым