Рейтинг@Mail.ru
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250214/smertelnaya-avariya-so-skoroy-v-sevastopole---sk-vozbudil-delo-1144167915.html
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело
По факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава управления СК по... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T10:02
2025-02-14T10:03
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144167802_0:8:1571:892_1920x0_80_0_0_5544610f8ce4fa04872a605653a8a142.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,14 фев - РИА Новости Крым. По факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава управления СК по Крыму и Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощиДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в СевастопольВ ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144167802_187:0:1386:899_1920x0_80_0_0_8dd2b07ecaa3af756d41d44580f88894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, крым
Смертельная авария со "скорой" в Севастополе - СК возбудил дело

По факту смертельной аварии с автомобилем "скорой" в Севастополе возбудят уголовное дело

10:02 14.02.2025 (обновлено: 10:03 14.02.2025)
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП с автомобилем скорой помощи в Севастополе
ДТП с автомобилем скорой помощи в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,14 фев - РИА Новости Крым. По факту ДТП в Севастополе, в результате которого погиб водитель скорой помощи, будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава управления СК по Крыму и Севастополю, сообщает пресс-служба ведомства.
Утром в пятницу в Севастополе машина скорой помощи столкнулась с легковым авто, в аварии погиб водитель "скорой" и четыре человека пострадали, в том числе пятилетний ребенок, сообщили ранее в управлении МВД по региону. Авария произошла на перекрестке проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче.
"В связи с тем, что медицинский работник получил смертельные травмы при исполнении своих профессиональных обязанностей, руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП и детально установить все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.
Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В страшном ДТП в Белгороде погибли фельдшеры скорой помощи
ДТП на "Тавриде" парализовало движение из Симферополя в Севастополь
В ДТП на "Тавриде" пострадал водитель и два сотрудника ДПС
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеСевастопольНовости СевастополяПроисшествияГСУ СК России по Крыму и СевастополюКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
14:10Севастополец забил семейную пару соседей кирпичом
Лента новостейМолния