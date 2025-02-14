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Севастополь простился с погибшим героем СВО Романом Золотухиным
Севастополь простился с погибшим героем СВО Романом Золотухиным - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Севастополь простился с погибшим героем СВО Романом Золотухиным
В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Романом Золотухиным. Об этом сообщил глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T16:35
2025-02-14T16:35
2025-02-14T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Романом Золотухиным. Об этом сообщил глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.Роман Золотухин родился в 1997 году. В ряды вооруженных сил России попал в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Проходил службу в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского Флота РФ, в зоне проведения специальной военной операции. В боях действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие. Погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб при выполнении боевой задачи: в Керчи простились с героем СВОВ Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка
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новости сво, герои сво, крым, нижнегорский район, новости крыма, память, утраты
Севастополь простился с погибшим героем СВО Романом Золотухиным
Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Романом Золотухиным
16:35 14.02.2025 (обновлено: 16:46 14.02.2025)