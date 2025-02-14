https://crimea.ria.ru/20250214/sevastopol-prostilsya-s-pogibshim-geroem-svo-romanom-zolotukhinym-1144180158.html

Севастополь простился с погибшим героем СВО Романом Золотухиным

Севастополь простился с погибшим героем СВО Романом Золотухиным - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Севастополь простился с погибшим героем СВО Романом Золотухиным

В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Романом Золотухиным. Об этом сообщил глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T16:35

2025-02-14T16:35

2025-02-14T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Романом Золотухиным. Об этом сообщил глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.Роман Золотухин родился в 1997 году. В ряды вооруженных сил России попал в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Проходил службу в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского Флота РФ, в зоне проведения специальной военной операции. В боях действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие. Погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб при выполнении боевой задачи: в Керчи простились с героем СВОВ Феодосии открыли мемориальный знак в честь героя СВО Стецюка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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