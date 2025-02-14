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ПВО отработала над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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ПВО отработала над Черным морем
ПВО отработала над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.02.2025
ПВО отработала над Черным морем
Средства российской противовоздушной обороны сбили над Черным морем украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T19:36
2025-02-14T19:48
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
пво
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Черным морем украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу силы ПВО России уничтожили 50 беспилотников над тремя регионами страны.Накануне вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Кроме того, в течение ночи средства ПВО сбили 83 дрона над Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250214/novosti-svo-kiev-za-nedelyu-poteryal-10570-soldat-1144174337.html
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новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво, черное море, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработала над Черным морем

Над Черным морем отработала ПВО

19:36 14.02.2025 (обновлено: 19:48 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Черным морем украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря", – сказано в сообщении.
В ночь на пятницу силы ПВО России уничтожили 50 беспилотников над тремя регионами страны.
Накануне вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Кроме того, в течение ночи средства ПВО сбили 83 дрона над Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.
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