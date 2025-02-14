https://crimea.ria.ru/20250214/pvo-otrabotala-nad-chernym-morem-1144188624.html

ПВО отработала над Черным морем

ПВО отработала над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.02.2025

ПВО отработала над Черным морем

Средства российской противовоздушной обороны сбили над Черным морем украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T19:36

2025-02-14T19:36

2025-02-14T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны сбили над Черным морем украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на пятницу силы ПВО России уничтожили 50 беспилотников над тремя регионами страны.Накануне вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Кроме того, в течение ночи средства ПВО сбили 83 дрона над Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво, черное море, беспилотник (бпла, дрон)