https://crimea.ria.ru/20250214/putin-poruchil-effektivnee-iskat-propavshikh-bez-vesti-na-svo-1144169770.html

Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО

Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T11:19

2025-02-14T11:19

2025-02-14T11:19

владимир путин (политик)

новости сво

вооруженные силы россии

андрей белоусов

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.Ответственным за выполнение задачи назначен министр обороны России Андрей Белоусов. Срок ее исполнения установлен до 1 апреля 2025 года.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, по которому дети военных, захваченных в плен или пропавших без вести в зоне боевых действий, будут получать регулярную социальную выплату.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииПочти 440 тысяч россиян подписали контракт с МинобороныРоссия вернула из украинского плена 150 военных

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости