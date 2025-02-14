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Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО
Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T11:19
2025-02-14T11:19
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.Ответственным за выполнение задачи назначен министр обороны России Андрей Белоусов. Срок ее исполнения установлен до 1 апреля 2025 года.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, по которому дети военных, захваченных в плен или пропавших без вести в зоне боевых действий, будут получать регулярную социальную выплату.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииПочти 440 тысяч россиян подписали контракт с МинобороныРоссия вернула из украинского плена 150 военных
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости
Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО

Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести на СВО военных

11:19 14.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

"Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей", - сказано в перечне поручений по итогам пресс-конференции президента 19 декабря прошлого года.

Ответственным за выполнение задачи назначен министр обороны России Андрей Белоусов. Срок ее исполнения установлен до 1 апреля 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, по которому дети военных, захваченных в плен или пропавших без вести в зоне боевых действий, будут получать регулярную социальную выплату.
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Владимир Путин (политик)Новости СВОВооруженные силы РоссииАндрей БелоусовМинистерство обороны РФНовости
 
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