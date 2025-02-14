https://crimea.ria.ru/20250214/putin-poruchil-effektivnee-iskat-propavshikh-bez-vesti-na-svo-1144169770.html
Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО
Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T11:19
2025-02-14T11:19
2025-02-14T11:19
владимир путин (политик)
новости сво
вооруженные силы россии
андрей белоусов
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период спецоперации. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.Ответственным за выполнение задачи назначен министр обороны России Андрей Белоусов. Срок ее исполнения установлен до 1 апреля 2025 года.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, по которому дети военных, захваченных в плен или пропавших без вести в зоне боевых действий, будут получать регулярную социальную выплату.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС РоссииПочти 440 тысяч россиян подписали контракт с МинобороныРоссия вернула из украинского плена 150 военных
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости сво, вооруженные силы россии, андрей белоусов, министерство обороны рф, новости
Путин поручил эффективнее искать пропавших без вести на СВО
Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести на СВО военных