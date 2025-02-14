https://crimea.ria.ru/20250214/putin-podderzhal-uchastie-razvozhaeva-v-vyborakh-gubernatora-sevastopolya-1144175054.html

Путин поддержал участие Развожаева в выборах губернатора Севастополя

Путин поддержал участие Развожаева в выборах губернатора Севастополя - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Путин поддержал участие Развожаева в выборах губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре этого года. Об... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T14:12

2025-02-14T14:12

2025-02-14T14:25

владимир путин (политик)

михаил развожаев

севастополь

выборы

политика

новости севастополя

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0d/1138823063_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_1ccd0b7bfaa7c0e95f7be3b054265f7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре этого года. Об этом шла речь в ходе встречи главы государства с севастопольским руководителем в пятницу.Владимир Путин указал на большое значение Севастополя для России в целом и отметил, что за последние годы в городе под руководством Развожаева было сделано многое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), михаил развожаев, севастополь, выборы, политика, новости севастополя, россия, новости