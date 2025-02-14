Путин поддержал участие Развожаева в выборах губернатора Севастополя
Путин одобрил участие Развожаева в выборах губернатора Севастополя в сентябре 2025 года
14:12 14.02.2025 (обновлено: 14:25 14.02.2025)
© Пресс-служба правительства Севастополя Михаил Развожаев
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин одобрил участие губернатора Севастополя Михаила Развожаева в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре этого года. Об этом шла речь в ходе встречи главы государства с севастопольским руководителем в пятницу.
"В этом году в сентябре в Севастополе состоятся выборы губернатора. Впереди очень много задач, по поводу которых я чувствую личную ответственность, и в случае, если Вы одобрите, я хотел бы принять участие в предстоящих выборах. Если меня поддержат севастопольцы, то для меня будет большой честью продолжить служить городу-герою", - сказал Развожаев, обращаясь к президенту.
Владимир Путин указал на большое значение Севастополя для России в целом и отметил, что за последние годы в городе под руководством Развожаева было сделано многое.
"Поэтому я, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя, разумеется, при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие", - сказал российский лидер.
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