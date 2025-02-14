https://crimea.ria.ru/20250214/putin-podderzhal-stroitelstvo-sovremennogo-kampusa-v-sevastopole-1144176741.html

Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе

Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом шла... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T15:01

2025-02-14T15:01

2025-02-14T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом шла речь в ходе встречи главы государства с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Губернатор сообщил, что СевГУ готовит заявку для участия в федеральном проекте создания сети современных кампусов. Он попросил президента поддержать участие университета в этом конкурсе.Владимир Путин инициативу Севастопольского госуниверситета поддержал, отметив важность реализации такого проекта.Программа строительства передовых университетских кампусов реализуется с 2021 года. Согласно этой программе, до 2030 года в стране должны появиться 25 кампусов, а к 2036 году их число должно вырасти до 40.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работыЯхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыКакие причалы отремонтируют в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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