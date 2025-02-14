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Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе
Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом шла... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом шла речь в ходе встречи главы государства с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Губернатор сообщил, что СевГУ готовит заявку для участия в федеральном проекте создания сети современных кампусов. Он попросил президента поддержать участие университета в этом конкурсе.Владимир Путин инициативу Севастопольского госуниверситета поддержал, отметив важность реализации такого проекта.Программа строительства передовых университетских кампусов реализуется с 2021 года. Согласно этой программе, до 2030 года в стране должны появиться 25 кампусов, а к 2036 году их число должно вырасти до 40.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яхтенная марина в Балаклаве: как идут работыЯхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променадыКакие причалы отремонтируют в Севастополе
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, владимир путин (политик), крым, новости крыма
Путин поддержал строительство современного кампуса в Севастополе

Путин поддержал инициативу строительства в Севастополе кампуса мирового уровня

15:01 14.02.2025 (обновлено: 17:16 14.02.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКампус в Севастополе
Кампус в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею строительства кампуса мирового уровня на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ). Об этом шла речь в ходе встречи главы государства с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
"Чтобы университет эффективно развивался, требуется строительство современного кампуса мирового уровня. Проект этот есть, он достаточно хорошо проработан. Считаем, что университет может стать образовательным центром и для исторических территорий, и центром образования для стран Глобального Юга, учитывая, что иностранные студенты активно приезжают в Севастополь для обучения", - сказал Развожаев.
Губернатор сообщил, что СевГУ готовит заявку для участия в федеральном проекте создания сети современных кампусов. Он попросил президента поддержать участие университета в этом конкурсе.
Владимир Путин инициативу Севастопольского госуниверситета поддержал, отметив важность реализации такого проекта.
"Считаю, что в Севастополе создать кампус было бы правильно. Обязательно с правительством поработаю, ну, и вы попробуйте вписаться в программу по строительству кампусов, программу, которая вам хорошо известна. Я поддержу", - сказал российский лидер.
Программа строительства передовых университетских кампусов реализуется с 2021 года. Согласно этой программе, до 2030 года в стране должны появиться 25 кампусов, а к 2036 году их число должно вырасти до 40.
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