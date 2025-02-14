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Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС

Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС

Пожар в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе локализован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T22:19

2025-02-14T22:19

2025-02-14T22:42

пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе локализован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Пожар начался около 20.30 в пятницу, первоначально его площадь составляла около трехсот квадратных метров, огонь быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь распространился уже на тысячу "квадратов". К тушению были привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники, информировали в МЧС.В связи с возгоранием в торговом центре прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Анапе загорелся штаб волонтеров и база отдыха площадью около 1400 квадратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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