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Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС
Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС
Пожар в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе локализован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T22:19
2025-02-14T22:42
пожар в торговом центре в районе стадиона "локомотив" в симферополе
пожар
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе локализован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Пожар начался около 20.30 в пятницу, первоначально его площадь составляла около трехсот квадратных метров, огонь быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь распространился уже на тысячу "квадратов". К тушению были привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники, информировали в МЧС.В связи с возгоранием в торговом центре прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский. Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Анапе загорелся штаб волонтеров и база отдыха площадью около 1400 квадратов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован - МЧС

Пожар на Центральном рынке в Симферополе локализован на 1 000 "квадратов" - МЧС

22:19 14.02.2025 (обновлено: 22:42 14.02.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Пожар в торговом центре на Центральном рынке в Симферополе локализован. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.

"Пожар на рынке в Симферополе локализован на 1000 квадратных метрах. К тушению привлечены 63 специалиста и 22 единицы техники", - говорится в сообщении ведомства.

© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым
В Симферополе горит торговый центр
Пожар начался около 20.30 в пятницу, первоначально его площадь составляла около трехсот квадратных метров, огонь быстро распространялся на соседнее здание. Близлежащие улицы были оцеплены. К 21:30 огонь распространился уже на тысячу "квадратов". К тушению были привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники, информировали в МЧС.
В связи с возгоранием в торговом центре прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Павел Дашковский.
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
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© РИА Новости КрымВ Симферополе горит торговый центр
В Симферополе горит торговый центр
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Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
11 из 22

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
12 из 22

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
13 из 22

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

Пожар в Сифмерополе в районе Центрального рынка и стадиона Локомотив
14 из 22

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

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Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

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Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

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13 из 22

Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
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Пожар в Симферополе в районе Центрального рынка и стадиона "Локомотив"

© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
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В Симферополе горит торговый центр
© РИА Новости Крым
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Анапе загорелся штаб волонтеров и база отдыха площадью около 1400 квадратов.
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Пожар в торговом центре в районе стадиона "Локомотив" в СимферополеПожарСимферопольНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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