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В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек
В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек - РИА Новости Крым, 14.02.2025
В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек
За две недели, с начала снежной погоды и гололедицы в Крыму, число обращений в скорую помощь по поводу различных травм резко выросло. Статистику за... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:49
2025-02-14T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. За две недели, с начала снежной погоды и гололедицы в Крыму, число обращений в скорую помощь по поводу различных травм резко выросло. Статистику за двухнедельный период РИА Новости Крым предоставили в пресс-службе регионального минздрава.Как пояснили в минздраве, общее число пострадавших может быть больше, поскольку не все жители региона обращаются за медицинской помощью в случае несложных травм. Также в ведомстве отметили, что точной статистики, где и при каких обстоятельствах травмировались жители республики, медики не ведут. При этом в предыдущем десятидневном периоде, по данным центра медицины катастроф, число травмированных было значительно меньше.Увеличение числа травм, по мнению медиков, может быть связано со снежными и гололедными явлениями - в такие периоды статистика по травмам традиционно растет.Непогода со снегом, гололедом и метелями в Крыму бушует с начала февраля, хоть и с краткосрочными улучшениями. 7 февраля в Симферополе выпало рекордное для этого дня количество снега за всю историю наблюдений. В предстоящие выходные обещают новое ухудшение погоды: усилится ветер, похолодает, дождь превратится в сильные снегопады, на дорогах ожидается отложение мокрого снега, гололед, гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололедСугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам
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здравоохранение в крыму и севастополе, погода, погода в крыму, крымская погода, здоровье, минздрав крыма
В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек

В Крыму во время снежного шторма пострадали 928 человек - минздрав

15:49 14.02.2025 (обновлено: 17:17 14.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. За две недели, с начала снежной погоды и гололедицы в Крыму, число обращений в скорую помощь по поводу различных травм резко выросло. Статистику за двухнедельный период РИА Новости Крым предоставили в пресс-службе регионального минздрава.
"За период с 1 по 14 февраля 2025 года в службу скорой медицинской помощи региона поступило 928 обращений по поводу травм", - привели в министерстве данные со ссылкой на Крымский республиканский центр медицины катастроф.
Как пояснили в минздраве, общее число пострадавших может быть больше, поскольку не все жители региона обращаются за медицинской помощью в случае несложных травм. Также в ведомстве отметили, что точной статистики, где и при каких обстоятельствах травмировались жители республики, медики не ведут. При этом в предыдущем десятидневном периоде, по данным центра медицины катастроф, число травмированных было значительно меньше.
"В период с 20 по 30 января поступило 663 таких обращения", - проинформировали в профильном министерстве.
Увеличение числа травм, по мнению медиков, может быть связано со снежными и гололедными явлениями - в такие периоды статистика по травмам традиционно растет.
Непогода со снегом, гололедом и метелями в Крыму бушует с начала февраля, хоть и с краткосрочными улучшениями. 7 февраля в Симферополе выпало рекордное для этого дня количество снега за всю историю наблюдений.
В предстоящие выходные обещают новое ухудшение погоды: усилится ветер, похолодает, дождь превратится в сильные снегопады, на дорогах ожидается отложение мокрого снега, гололед, гололедица.
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