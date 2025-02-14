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В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек

В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек - РИА Новости Крым, 14.02.2025

В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек

За две недели, с начала снежной погоды и гололедицы в Крыму, число обращений в скорую помощь по поводу различных травм резко выросло. Статистику за... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T15:49

2025-02-14T15:49

2025-02-14T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. За две недели, с начала снежной погоды и гололедицы в Крыму, число обращений в скорую помощь по поводу различных травм резко выросло. Статистику за двухнедельный период РИА Новости Крым предоставили в пресс-службе регионального минздрава.Как пояснили в минздраве, общее число пострадавших может быть больше, поскольку не все жители региона обращаются за медицинской помощью в случае несложных травм. Также в ведомстве отметили, что точной статистики, где и при каких обстоятельствах травмировались жители республики, медики не ведут. При этом в предыдущем десятидневном периоде, по данным центра медицины катастроф, число травмированных было значительно меньше.Увеличение числа травм, по мнению медиков, может быть связано со снежными и гололедными явлениями - в такие периоды статистика по травмам традиционно растет.Непогода со снегом, гололедом и метелями в Крыму бушует с начала февраля, хоть и с краткосрочными улучшениями. 7 февраля в Симферополе выпало рекордное для этого дня количество снега за всю историю наблюдений. В предстоящие выходные обещают новое ухудшение погоды: усилится ветер, похолодает, дождь превратится в сильные снегопады, на дорогах ожидается отложение мокрого снега, гололед, гололедица.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Включаем "корову на льду": как обезопасить себя в гололедСугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКак правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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