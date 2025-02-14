В Крыму за две недели пострадали почти 1000 человек
В Крыму во время снежного шторма пострадали 928 человек - минздрав
15:49 14.02.2025 (обновлено: 17:17 14.02.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым, Галина Оленева. За две недели, с начала снежной погоды и гололедицы в Крыму, число обращений в скорую помощь по поводу различных травм резко выросло. Статистику за двухнедельный период РИА Новости Крым предоставили в пресс-службе регионального минздрава.
"За период с 1 по 14 февраля 2025 года в службу скорой медицинской помощи региона поступило 928 обращений по поводу травм", - привели в министерстве данные со ссылкой на Крымский республиканский центр медицины катастроф.
Как пояснили в минздраве, общее число пострадавших может быть больше, поскольку не все жители региона обращаются за медицинской помощью в случае несложных травм. Также в ведомстве отметили, что точной статистики, где и при каких обстоятельствах травмировались жители республики, медики не ведут. При этом в предыдущем десятидневном периоде, по данным центра медицины катастроф, число травмированных было значительно меньше.
"В период с 20 по 30 января поступило 663 таких обращения", - проинформировали в профильном министерстве.
Увеличение числа травм, по мнению медиков, может быть связано со снежными и гололедными явлениями - в такие периоды статистика по травмам традиционно растет.
Непогода со снегом, гололедом и метелями в Крыму бушует с начала февраля, хоть и с краткосрочными улучшениями. 7 февраля в Симферополе выпало рекордное для этого дня количество снега за всю историю наблюдений.
В предстоящие выходные обещают новое ухудшение погоды: усилится ветер, похолодает, дождь превратится в сильные снегопады, на дорогах ожидается отложение мокрого снега, гололед, гололедица.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: