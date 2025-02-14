https://crimea.ria.ru/20250214/novosti-svo-kiev-za-nedelyu-poteryal-10570-soldat-1144174337.html

Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат

Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат

За минувшую неделю Киев потерял более 10 570 боевиков, а также сотни единиц западной техники. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:57

2025-02-14T13:57

2025-02-14T15:27

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

группировка войск "днепр"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "центр"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. За минувшую неделю Киев потерял более 10 570 боевиков, а также сотни единиц западной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольший урон ВСУ нанесли бойцы группировки войск "Центр". Они освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Поразили 14 бригад ВСУ, уничтожив свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая Leopard, и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.Бойцы "Севера" за неделю ликвидировали свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожены 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства и 21 склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группы "Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника, уничтожив более 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО. В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами.В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31 674 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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