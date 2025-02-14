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Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат
Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат
За минувшую неделю Киев потерял более 10 570 боевиков, а также сотни единиц западной техники. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:57
2025-02-14T15:27
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. За минувшую неделю Киев потерял более 10 570 боевиков, а также сотни единиц западной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольший урон ВСУ нанесли бойцы группировки войск "Центр". Они освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Поразили 14 бригад ВСУ, уничтожив свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая Leopard, и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.Бойцы "Севера" за неделю ликвидировали свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожены 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства и 21 склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.Военнослужащие группы "Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника, уничтожив более 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО. В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами.В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31 674 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Новости СВО: Киев за неделю потерял 10570 солдат

Армия России за неделю уничтожила в боях 10570 боевиков ВСУ

13:57 14.02.2025 (обновлено: 15:27 14.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. За минувшую неделю Киев потерял более 10 570 боевиков, а также сотни единиц западной техники. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 8-14 февраля 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 8-14 февраля 2025
Наибольший урон ВСУ нанесли бойцы группировки войск "Центр". Они освободили населенные пункты Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Поразили 14 бригад ВСУ, уничтожив свыше 3730 военнослужащих, три танка, включая Leopard, и 26 боевых бронированных машин. Уничтожены 36 автомобилей и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства.
Бойцы "Севера" за неделю ликвидировали свыше 2590 военнослужащих, 18 танков, 110 боевых бронированных машин. Уничтожены 147 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 1480 военнослужащих, семь танков, 25 боевых бронированных машин, в том числе 11 иностранного производства и 21 склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и освободили населенные пункты Орехово-Василевка и Дачное Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.
Военнослужащие группы "Восток" продолжил продвижение в глубину обороны противника, уничтожив более 1005 военнослужащих, три танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 33 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО.
В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли свыше 440 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 13 складов с боеприпасами.
В течение недели сдались в плен 24 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 342 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 450 танков и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21 721 орудие полевой артиллерии и минометов, 31 674 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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