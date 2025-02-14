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Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест

Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест

В Крыму пресечена деятельность двух местных жителей, которые организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали в республике женщин, желающих фиктивно... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T15:42

2025-02-14T15:42

2025-02-14T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пресечена деятельность двух местных жителей, которые организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали в республике женщин, желающих фиктивно выйти замуж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В отношении двух организаторов и трех участников преступной группы были возбуждены три уголовных дела за организацию канала незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.Трем женщинам, которые заключили фиктивные браки, назначено наказание в виде испытательных сроков на срок 1 год и 4 месяца.Ранее стало известно, что в Севастополе сотрудник МВД незаконно поставила на учет около пятисот нелегальных мигрантов. Фигурантами дела стали четыре человека, включая сотрудника правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнениеСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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