Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест
В Крыму осудили "сватов" за поиск фиктивных жен для мигрантов
15:42 14.02.2025 (обновлено: 15:48 14.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пресечена деятельность двух местных жителей, которые организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали в республике женщин, желающих фиктивно выйти замуж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
"Двое жителей Крыма приискивали женщин из числа жительниц полуострова, желающих за денежное вознаграждение вступить в заведомо фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними разрешения на временное проживание в России и дальнейшем – гражданства РФ", - говорится в сообщении.
В отношении двух организаторов и трех участников преступной группы были возбуждены три уголовных дела за организацию канала незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.
"Центральный районный суд Симферополя признал подсудимых виновными в предъявленном обвинении и назначил организаторам наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно и штрафа в размере 130 и 100 тысяч рублей", - информирует пресс-служба.
Трем женщинам, которые заключили фиктивные браки, назначено наказание в виде испытательных сроков на срок 1 год и 4 месяца.
Ранее стало известно, что в Севастополе сотрудник МВД незаконно поставила на учет около пятисот нелегальных мигрантов. Фигурантами дела стали четыре человека, включая сотрудника правоохранительных органов.
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