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Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест
Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест
В Крыму пресечена деятельность двух местных жителей, которые организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали в республике женщин, желающих фиктивно... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T15:42
2025-02-14T15:48
новости
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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новости крыма
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нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пресечена деятельность двух местных жителей, которые организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали в республике женщин, желающих фиктивно выйти замуж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.В отношении двух организаторов и трех участников преступной группы были возбуждены три уголовных дела за организацию канала незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.Трем женщинам, которые заключили фиктивные браки, назначено наказание в виде испытательных сроков на срок 1 год и 4 месяца.Ранее стало известно, что в Севастополе сотрудник МВД незаконно поставила на учет около пятисот нелегальных мигрантов. Фигурантами дела стали четыре человека, включая сотрудника правоохранительных органов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мигранты в России должны работать вахтовым методом – глава СПЧУщемление русского языка надо учесть в миграционной политике РФ – мнениеСотрудники МВД получат право выдворять мигрантов
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новости, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, новости крыма, происшествия, миграционная политика, нелегальные мигранты, мигранты
Не за тех сватали: в Крыму осудили искателей фиктивных невест

В Крыму осудили "сватов" за поиск фиктивных жен для мигрантов

15:42 14.02.2025 (обновлено: 15:48 14.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСвадьба
Свадьба - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. В Крыму пресечена деятельность двух местных жителей, которые организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали в республике женщин, желающих фиктивно выйти замуж. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

"Двое жителей Крыма приискивали женщин из числа жительниц полуострова, желающих за денежное вознаграждение вступить в заведомо фиктивный брак с гражданами иностранных государств с целью получения последними разрешения на временное проживание в России и дальнейшем – гражданства РФ", - говорится в сообщении.

В отношении двух организаторов и трех участников преступной группы были возбуждены три уголовных дела за организацию канала незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору.

"Центральный районный суд Симферополя признал подсудимых виновными в предъявленном обвинении и назначил организаторам наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно и штрафа в размере 130 и 100 тысяч рублей", - информирует пресс-служба.

Трем женщинам, которые заключили фиктивные браки, назначено наказание в виде испытательных сроков на срок 1 год и 4 месяца.
Ранее стало известно, что в Севастополе сотрудник МВД незаконно поставила на учет около пятисот нелегальных мигрантов. Фигурантами дела стали четыре человека, включая сотрудника правоохранительных органов.
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