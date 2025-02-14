На заводе в Керчи спустили на воду новое судно для Дальнего Востока
В Керчи на заводе имени Бутомы спустили на воду паром для Дальнего Востока
© РосморречфлотНовое судно для Дальнего Востока спустили на воду на заводе в Керчи
© Росморречфлот
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Новое судно спустили на воду на судостроительном заводе имени Бутомы в Керчи. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), речь идет о пароме, который строится по заказу ведомства в рамках федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы".
"На Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы продолжается строительство нового судна для работы на Дальнем Востоке. Речь идет о грузопассажирском пароме проекта CNF22 "Петропавловск", - сказано в сообщении ведомства по итогам комиссионной инспекции на завод.
К этому времени судно спущено на воду, основное оборудование установлено, завершаются достроечные работы, начаты швартовные испытания. Судно планируется сдать в этом году.
"Паром будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов. Сейчас перевозки в основном выполняют авиакомпании. Судно сможет перевозить около 150 пассажиров, а также автомобили, автобусы и грузовые контейнеры", - уточнили в Росморречфлоте.
На одном из судостроительных предприятий Крыма строят также четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон, сообщал ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян. Он также подчеркнул, что у промышленных предприятий Крыма, в том числе судостроительной отрасли, еще есть потенциал для дополнительной загрузки.
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