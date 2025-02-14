https://crimea.ria.ru/20250214/na-zavode-v-kerchi-spustili-na-vodu-novoe-sudno-dlya-dalnego-vostoka-1144166648.html

На заводе в Керчи спустили на воду новое судно для Дальнего Востока

На заводе в Керчи спустили на воду новое судно для Дальнего Востока - РИА Новости Крым, 14.02.2025

На заводе в Керчи спустили на воду новое судно для Дальнего Востока

Новое судно спустили на воду на судостроительном заводе имени Бутомы в Керчи. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T09:31

2025-02-14T09:31

2025-02-14T09:31

судостроительный завод имени бутомы в керчи

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Новое судно спустили на воду на судостроительном заводе имени Бутомы в Керчи. Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), речь идет о пароме, который строится по заказу ведомства в рамках федеральной госпрограммы "Развитие транспортной системы"."На Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы продолжается строительство нового судна для работы на Дальнем Востоке. Речь идет о грузопассажирском пароме проекта CNF22 "Петропавловск", - сказано в сообщении ведомства по итогам комиссионной инспекции на завод.К этому времени судно спущено на воду, основное оборудование установлено, завершаются достроечные работы, начаты швартовные испытания. Судно планируется сдать в этом году.На одном из судостроительных предприятий Крыма строят также четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон, сообщал ранее министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян. Он также подчеркнул, что у промышленных предприятий Крыма, в том числе судостроительной отрасли, еще есть потенциал для дополнительной загрузки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Построенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоСтроящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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