https://crimea.ria.ru/20250214/na-strazhe-kryma-i-krymchan-bolshoe-intervyu-prokurora-olega-kamshilova--1144159997.html

На страже Крыма и крымчан: большое интервью прокурора Олега Камшилова

На страже Крыма и крымчан: большое интервью прокурора Олега Камшилова - РИА Новости Крым, 14.02.2025

На страже Крыма и крымчан: большое интервью прокурора Олега Камшилова

РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T12:00

2025-02-14T12:00

2025-02-14T15:03

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Приоритетом в работе прокуратуры Крыма является защита прав и свобод граждан, восстановление их нарушенных прав. Только за 2024 год прокурорами республики установлено более 70 тысяч нарушений закона, свыше 11,5 тысяч лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, по материалам проверок возбуждены сотни уголовных дел. О том, какие темы чаще всего попадают в фокус внимания, о статистике нарушений и роли СМИ – в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал прокурор Республики Крым Олег Камшилов.Олег Анатольевич, каким был прошедший 2024 год для прокуратуры?- Работа прокуратуры в прошедшем году, как и во все предыдущие, была нацелена на решение задач, поставленных президентом страны, генеральным прокурором. Это, прежде всего, выявление и устранение нарушений закона, которые препятствуют развитию экономической и социальной сфер, создают угрозу общественной безопасности, прав и свобод граждан, в первую очередь социально уязвимых категорий. В центре нашего внимания всегда остаются реализация прав участников спецоперации и членов их семей, которым мы оказываем содействие в целях получения гарантированных государством мер поддержки. Также мы проводим тематические приемы, чтобы оперативно вникнуть во все возникающие проблемы, и, конечно же, найти пути их решения. Как и в прошлые годы, приоритетом остаются вопросы защиты прав несовершеннолетних. Вместе с органами государственной власти создана необходимая правовая и финансовая основа для комплексного решения вопроса обеспечения жильем детей-сирот.Особое внимание мы уделяем эффективной защите прав субъектов предпринимательства. Исключение из планов работы органов контроля необоснованных проверок и отказ в согласовании внеплановых проверок способствовали снижению давления на бизнес. В результате предприниматели избежали более 3,5 тысяч проверок. На протяжении практически трех лет мы совместно с региональным Уполномоченным по защите прав предпринимателей проводим выездные встречи с бизнесом. Прямой диалог с предпринимателями позволяет своевременно вскрывать проблемы, решать их и мерами прокурорского реагирования устранять административные барьеры. Это касается подключения коммерческих объектов к инженерным сетям, осуществления торговой деятельности и других вопросов.- И закономерный следующий вопрос. Какие приоритеты и планы на этот год?- Буквально на прошлой неделе в прокуратуре Крыма состоялось расширенное заседание коллегии, где мы подвели итоги нашей работы за 2024 год. Безусловно, мы продолжим работу по защите прав граждан, проживающих в Крыму, а также интересов общества и государства. Приоритеты в работе остаются неизменными. Наша задача – оказать реальную помощь каждому, кто обратился в прокуратуру либо нуждается в помощи государства.- Если говорить о статистике нарушений, сколько за год и в каких сферах прокуроры выявили их больше всего?- Нарушения прокурор выявляет ежедневно, в режиме, что называется, реального времени. Если говорить о цифрах, то за год прокурорами установлено более 70 тысяч нарушений закона, внесено 15 тысяч представлений, 11,5 тысяч должностных и иных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Только по материалам прокурорских проверок возбуждено более 200 уголовных дел. В суды прокурорами направлены почти 4 тысячи исков и заявлений. Удалось восстановить права более 8 тысяч граждан, в том числе ветеранов, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Например, в прошлом году ко мне обратился постоялец одного из интернатов для престарелых и инвалидов. Он рассказал, что ему требуется консультация профильного врача районной больницы. Медучреждение расположено неподалеку, но при этом сам кабинет специалиста находится на втором этаже, а платформа для подъема маломобильных пациентов не работает. По этому обращению была проведена проверка, по результатам которой главврачу больницы внесли представление. Подъемная платформа была оперативно запущена в работу.Также продолжаем выявлять нарушения трудовых прав крымчан. Действиям работодателей, которые несвоевременно выплачивают заработную плату, дается правовая оценка. Результатом мер прокурорского реагирования стали выплаты 53 млн рублей долгов по зарплате. Так, в конце прошлого года сотрудники прокуратуры Киевского района Симферополя установили, что одно из городских предприятий задолжало 43-м работникам зарплату. Задолженность на сумму более 6 млн рублей образовалась за период с апреля по октябрь 2024 года. Руководству организации было внесено представление, в отношении директора предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Задолженность по зарплате уже полностью погашена.- А есть ли вопросы по лекарственному обеспечению?- Мы держим эти вопросы на постоянном контроле. В Крыму в прошлом году остро стояла проблема лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Были просчеты при формировании потребности населения в лекарствах, планировании закупок, что приводило к несвоевременному предоставлению гражданам необходимых медицинских препаратов и изделий. В качестве примера приведу случай. При проведении прокурорской проверки мы выяснили, что жительнице Красногвардейского района, ребенок которой страдает тяжелым наследственным заболеванием, не выдавался положенный препарат. Прокуратура обратилась в суд с иском к региональному министерству здравоохранения о понуждении обеспечить семью лекарством. Сейчас это лекарство уже закуплено, и семья обеспечена им до июля 2026 года. И это только один из примеров. Мы такие семьи стараемся потом сопровождать и контролировать, чтобы они в дальнейшем получали лекарства вовремя и в нужном объеме. Ведь в Крыму проживают более 200 тысяч льготников по региональной и федеральной льготе, и своевременность получения лекарств крайне важна.В настоящее время ситуация, на наш взгляд, стабилизировалась, созданы необходимые товарные запасы, отрабатываются и совершенствуются механизмы оперативного перемещения лекарств до конечных получателей.- Олег Анатольевич, как часто после публикаций в СМИ прокуратура организует проверки? И сколько за прошедшие годы по результатам такого мониторинга инициировано проверочных мероприятий?- Расскажу, как мы в целом взаимодействуем со СМИ. Во-первых, мы получаем информацию не только из публикаций крупных информационных изданий, но и ежедневно мониторим соцсети. Зачастую там появляются публикации от простых граждан, которых волнуют те или иные вопросы. Мы моментально реагируем, и такая работа ведется круглосуточно. По каждому подобному сигналу организуем проверку и даем принципиальную оценку в случае, если есть нарушения. Особенное внимание мы уделяем сведениям, которые касаются инвалидов, ветеранов, детей и других категорий граждан, которые нуждаются в особой защите со стороны государства. Если говорить о цифрах, то порядка 400 прокурорских проверок мы провели по информациям, размещенным в СМИ, и в 30 процентах случаев - это более 150 фактов – данные подтверждались. То есть граждане получили реальную защиту со стороны прокуратуры.- И это по публикациям СМИ. Но, как вы уже сказали, информация, требующая прокурорского реагирования, нередко выявляется и в ходе мониторинга соцсетей простых граждан. Это помогает в прокурорской работе?- Да, но мы всегда тщательно проверяем все сведения. Для нас это важный источник информации, мы видим проблематику, которая волнует людей. Сведения о нарушениях прав граждан - допустим, неисполнение социальных гарантий, давление на бизнес или коррупция - становятся отправной точкой для оперативных прокурорских проверок. Вот, буквально недавно в одной из групп в социальной сети ВКонтакте было размещено видеообращение многодетной семьи, чей земельный участок не был подключен к электросетям. Из-за этого семья длительное время не могла даже начать строить дом, была вынуждена проживать в съемном жилье. Работники прокуратуры оперативно приступили к проверке, в ходе которой выяснили, что государственным унитарным предприятием не выполнена в установленный договором срок работа по техническому присоединению участка. В адрес руководителя этого предприятия было внесено представление, оно уже рассмотрено. Права семьи восстановлены, земельный участок подключен к электрическим сетям.Буквально вчера мною дан ряд поручений о проведении проверок в связи с опубликованием в соцсетях и СМИ информации о нарушении прав жителей многоквартирных домов в нескольких районах республики. Граждане жалуются на ненадлежащее содержание имущества - это, кстати, больная тема для людей. Также поступают жалобы на ненадлежащее содержание детских игровых площадок, дорог, бездействие правоохранительных органов при рассмотрении сообщений о преступлениях, а также на действия управляющих компаний при содержании общего имущества многоквартирных домов. По всем фактам организуем соответствующие проверки. При наличии оснований принимаем меры прокурорского реагирования. Еще раз подчеркну, мы стараемся оперативно проводить проверочные мероприятия и об их результатах информировать общественность.- Еще один большой и важный блок работы прокуратуры - это противодействие коррупции. И такие факты фиксируются, ряд из них – когда фигурантами становятся чиновники - получают общественный резонанс. Сколько таких фактов за этот год?- Противодействие коррупции, включающее в себя пресечение, минимизацию последствий и профилактику - является одним из ключевых направлений в деятельности всего правоохранительного блока. Здесь работа проводится серьезная, бескомпромиссная. Прокуратура является координирующим органом всех правоохранителей, в том числе по этому направлению. Лично я контролирую все, что связано с противодействием коррупции. Приведу несколько цифр. В связи с выявлением нарушений запретов, ограничений, обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции законом, по мерам реагирования прокуроров свыше 900 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 68 из них допустили нарушения, связанные с неурегулированием конфликта интересов по их служебной деятельности. Пять лиц по нашим мерам уволены с должности по утрате доверия. Еще по пяти бывшим работникам, допустившим конфликт интересов, мы обратились в суд в связи с необходимостью их увольнения, именно по основанию нарушения антикоррупционного законодательства, а не по собственному желанию, как это иногда делается.По постановлениям прокуроров юридические лица привлекаются к ответственности за незаконную передачу должностным лицам различных вознаграждений за оказание услуг или предоставление имущественных прав. Штрафы для юрлиц большие, до десятков миллионов рублей. Мы стараемся, чтобы никто не ушел от ответственности. Возмещение ущерба по причиненным актам коррупции – еще одно из направлений деятельности. В суды в прошлом году направлены иски на сумму свыше 120 млн рублей, в том числе в ситуациях, когда чиновники не могут подтвердить свои расходы.- Когда декларации проверяются?- Да, по фактам, которые выявляются при проверке деклараций. Если есть имущество, которое приобретено на неподтвержденные доходы. Мы с такими исками выступаем и обращаем это имущество в доход государства. Традиционно коррупционноемкими сферами остаются те, где деятельность должностных лиц связана с оказанием государственных муниципальных услуг. Именно злоупотребление при исполнении должностных обязанностей чиновниками чаще всего образует конфликт интересов и в последующем становится основой для привлечения к уголовной ответственности.- Фактически все сферы нашей жизни контролирует прокуратура, и это работа большого коллектива. Расскажите о сотрудниках прокуратуры.- Коллектив прокуратуры Крыма в целом насчитывает более 700 работников, из них порядка 550 - это прокурорские работники. Также есть государственные, гражданские служащие, не обладающие полномочиями прокуроров. Но, тем не менее, основной костяк - это прокурорские работники, настоящие профессионалы своего дела. Мы очень тщательно подбираем кадры, сотрудники прокуратуры должны обладать повышенной ответственностью, организованностью. Наша работа требует полной самоотдачи, самоорганизации, что создает в целом высокий уровень трудовой дисциплины в коллективе. Мы стараемся выстраивать работу так, чтобы весь коллектив работал на единый результат, его я обозначил в самом начале нашей беседы - это защита прав граждан. Именно неравнодушное отношение к выполнению своих обязанностей обеспечивает успешную работу всего коллектива прокуратуры Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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